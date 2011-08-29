کاوه کیائیان مدیر کتابفروشی چشمه که مسئولیت اطلاع‌رسانی جشنواره‌ گذر فرهنگی تهران (گفت) را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اغلب کتاب‌فروش‌های راسته خیابان کریم‌خان زند به همراه مرکز موسیقی بتهوون تصمیم گرفتند از 14 تا 25 شهریور یک جشنواره تابستانی برگزار ‌کنند که در این بازه زمانی کالاهای این فروشگاه‌ها با 10 درصد تخفیف فروخته می‌شود و همچنین برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای نیز ویژه جشنواره در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: در مراسم افتتاحیه جشنواره که 14 شهریور در خانه هنرمندان، تالار استاد شهناز برگزار می‌شود قرار است از یکی از کتابفروشان پیش‌کسوت نیز تجلیل شود.



مدیر کتابفروشی چشمه در پاسخ به این پرسش که چه کتابفروشی‌هایی در این طرح شرکت می‌کنند، بیان کرد: کتاب‌فروشی‌های آیلار، زند، خانه‌ فرهنگ و هنر گویا، موسسه‌ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، نسل نواندیش، ثالث، چشمه، رود، ویستار و یساولی به همراه مرکز موسیقی بتهوون جشنواره «گفت» را راه انداخته و در آن شرکت می‌کنند.

کیائیان همچنین درباره عنوان «گفت» که بر این جشنواره اطلاق شده است، توضیح داد: این جشنواره به این دلیل «گفت» نام گرفته است چون قرار است خیابان کریم‌خان «گذر فرهنگی تهران» نام گیرد؛ گذری که با همکاری و موافقت شهرداری و شورای شهر قرار است تا پایان سال 90 چهره‌ای جدید به خود بگیرد.

وی افزود: پیاده‌رو که اصلاح و زیباسازی ‌شود، جلوی هر کتاب‌فروشی نیمکت، چراغ و تابلوی راهنما می‌گذارند و بیلبوردهای فرهنگی، نقشه فرهنگی منطقه و حتی سردیس نویسندگان شهیر در طول مسیر نصب می‌شود.



این فعال فرهنگی درباره هدف برپایی جشنواره گفت: هدف این اقدام صنفی گسترش روحیه‌ کتابخوانی بین مردم است و این‌که چند روزی در سال بیشتر به کتاب توجه شود؛ جوایزی فرهنگی به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود و کارتی به نام «کارت گفت» در اختیار اهالی کتاب قرار می‌گیرد که در ایام غیر جشنواره‌ای هم بتوانند از هر کدام از کتاب‌فروشی‌های این گذر خرید کنند و امتیاز بگیرند.



وی اضافه کرد: پس از انقلاب مشروطه در تهران شاهد پدیده‌ای صنفی به‌نام «راسته کتابفروشی» بودیم. گرچه خیابان، گذر یا راسته‌ای از واحدهای هم‌صنف به خودی خود نمی‌تواند موضوعی چندان جالب و با اهمیتی باشد، اما در این مورد خاص گسترش کتاب‌فروشی‌ها در هر شهری نشان از رشد فکری آن مردم دارد.



کیائیان در پایان اشاره کرد: در تهران این راسته بارها در جغرافیای شهری جا عوض کرد و بالا و پایین شد. از کوچه حاج‌نایب بگیرید تا بازار بین‌الحرمین و بعد هم که انقلاب، هر کدام دوره شکوه و افول داشته‌اند. به نظر می‌رسد موج این تغییرات فعلا در خیابان کریم‌خان قرار گرفته است و به همین دلیل باید بدان توجه کرد.