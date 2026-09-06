برق ۱۰ حلقه چاه فاقد کنتور هوشمند در سنقر قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت برداشت از آبخوانها، برق ۱۰ حلقه چاه مجاز فاقد کنتور هوشمند در روستای نخودتپه شهرستان سنقروکلیایی قطع شد.
این اقدام به دلیل همکاری نکردن بهرهبرداران برای نصب کنتورهای هوشمند و با دستور دادستانی شهرستان انجام گرفته است و در چارچوب الزامات قانونی تجهیز چاههای مجاز به تجهیزات پایش برداشت صورت گرفت.
رسول رضایی، مدیر منابع آب شهرستان سنقروکلیایی، با تأکید بر ضرورت همراهی کشاورزان و بهرهبرداران در اجرای برنامههای مدیریت منابع آب اظهار کرد: داشتن مجوز بهرهبرداری برای یک حلقه چاه به معنای معافیت از سایر الزامات قانونی و فنی نیست.
وی افزود: بهرهبرداران چاههای مجاز نیز موظف هستند مطابق ضوابط تعیینشده نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کرده و بهرهبرداری از چاه را بر اساس مقررات مربوط انجام دهند.
مدیر منابع آب شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به کارکرد کنتورهای هوشمند گفت: این تجهیزات امکان پایش دقیق میزان برداشت آب را فراهم میکنند و از ابزارهای مؤثر برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از آبخوانها به شمار میروند.
رضایی ادامه داد: همکاری بهرهبرداران در نصب کنتورهای هوشمند، نقش مهمی در صیانت از منابع آبی دارد و میتواند به استمرار بهرهبرداری پایدار از چاهها کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تجهیز چاههای مجاز تصریح کرد: همه بهرهبرداران چاههای مجاز در شهرستان باید در اسرع وقت برای نصب کنتور هوشمند اقدام کنند و از ادامه بهرهبرداری بدون رعایت الزامات تعیینشده خودداری کنند.
مدیر منابع آب شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: اجرای این الزامات با هدف مدیریت صحیح برداشت از آبخوانها و حفاظت از منابع آب زیرزمینی دنبال میشود و همکاری بهرهبرداران در این زمینه ضروری است.
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