«ایستاده برای وطن» روایتگر حماسه مرزبانان کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایستاده برای وطن» شامل تاریخ شفاهی خاطرات دفاع مقدس سرتیپ دوم بازنشسته فراجا، خلیل واعظی، به قلم رویا متکیائی، عصر یکشنبه در کرمانشاه رونمایی شد.

این مراسم با حضور سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و سرهنگ یونس عزیزی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان برگزار شد و طی آن از این اثر با موضوع خاطرات دوران دفاع مقدس خلیل واعظی رونمایی به عمل آمد.

کتاب «ایستاده برای وطن» روایتی از مقاومت و ایثار رزمندگانی است که در مرزهای کشور در برابر دشمن ایستادگی کردند و با فداکاری خود از تمامیت ارضی ایران دفاع کردند. این اثر تلاش دارد بخشی از خاطرات و حماسه‌آفرینی‌های سال‌های دفاع مقدس را به ثبت برساند.

دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با حضور و مقاومت اقشار مختلف مردم کرمانشاه گره خورده است؛ از پیر و جوان و زنان و مردان گرفته تا نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی، بسیج، گروه‌های جهادی، مرزبانان و مردم غیور مناطق مرزی که در برابر تهاجم دشمن ایستادند.

در این میان، نیروهای ژاندارمری در سال‌های ابتدایی انقلاب و دوران هشت سال جنگ تحمیلی، مسئولیت سنگینی بر عهده داشتند و با وجود محدودیت امکانات، در برابر دشمن مسلح مقاومت کرده و از مرزهای کشور دفاع کردند.

«ایستاده برای وطن» زندگی و خاطرات رزمنده‌ای را روایت می‌کند که هنوز دوران دبیرستان را به پایان نرسانده بود که راهی جبهه شد. خلیل واعظی که فرزند روستای چم امام حسن (ع) شهرستان قصرشیرین است، در روزهای آغازین جنگ و پس از هجوم و پیشروی دشمن، آخرین فرد روستا بود که با چشمانی اشکبار زادگاه خود را ترک کرد.

این دوری اما طولانی نشد و واعظی پس از آن با در دست گرفتن سلاح، به همراه همرزمان خود برای مقابله با دشمن به زادگاهش بازگشت تا در پاکسازی خاک وطن از حضور نیروهای متجاوز نقش داشته باشد.

وی در نخستین سال‌های حضور خود در جبهه، به صورت داوطلبانه به بسیج پیوست و در عملیات‌های گمجن، گروه رزمی مشترک جنگ‌های نامنظم، در منطقه گیلانغرب حضور یافت. او در کنار عشایر غیور کرمانشاه که با مقاومت خود مانعی در برابر پیشروی دشمن ایجاد کرده بودند، در خط مقدم جبهه به مبارزه پرداخت.

این رزمنده کرمانشاهی در زمستان سال ۱۳۶۰ در آزمون‌های آموزشگاه افسری ژاندارمری شرکت کرد و پس از گذراندن دوره آموزشی به کردستان منتقل شد. واعظی در گردان صاحب‌الزمان (عج) در مأموریت‌های مربوط به پایگاه‌های ژاندارمری برای تأمین امنیت داخلی، آزادسازی و پاکسازی محورهای کردستان از عناصر کومله و دموکرات و مقابله با ضدانقلاب حضور داشت.

مناطق عملیاتی غرب و شمال‌غرب کشور و استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه نیز از جمله محل‌های خدمت خلیل واعظی در دوران دفاع مقدس بود.

وی از سال ۱۳۶۵ خدمت خود را در ناحیه ژاندارمری کرمانشاه و گردان ۲۰۵ امداد مستقر در پادگان شهید رجایی سراب نیلوفر ادامه داد و در عملیات‌های محوله به این گردان نیز حضور داشت.

واعظی در سال ۱۳۶۷ به صورت داوطلبانه به گردان قصرشیرین پیوست و همراه همرزمان خود در برابر تک و تهاجم ارتش عراق مقاومت کرد. او در این دوران شاهد شهادت شماری از همسنگرانش و هجوم منافقین بود و در نهایت پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد را تجربه کرد.

خلیل واعظی پس از پایان جنگ نیز در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده گرفت و از جمله فرماندهی انتظامی استان‌های بوشهر و خراسان جنوبی را عهده‌دار شد و در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز به خدمت ادامه داد.

کتاب «ایستاده برای وطن» در مجموع مجموعه‌ای از خاطرات خلیل واعظی از دوران دفاع مقدس و روایتی از رشادت‌ها و تلاش‌های سربازان ژاندارمری است؛ نیروهایی که با وجود گمنامی و سادگی، برای دفاع از ایران و حفظ اقتدار کشور ایستادگی کردند و بخشی از تاریخ مقاومت ملت ایران را رقم زدند.