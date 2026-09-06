به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به روند شتابان پیری جمعیت در کشور و جهان، سالمندی را واقعیتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار کرد: باید علاوه بر تلاش برای کاهش سرعت این روند، برای دوران سالمندی نیز برنامه‌ریزی دقیق و سازوکار مناسب مراقبت و تکریم فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه سالمندان در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: احترام به والدین و تکریم سالمندان از ارزش‌های ریشه‌دار فرهنگی ماست و بخش مهمی از برکت و پیشرفت جامعه مرهون دعای خیر این قشر است، بنابراین خدمات ارائه‌شده به سالمندان نباید به امکانات معمول محدود شود.

وی ایجاد محیطی امن، شایسته و چندمنظوره برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان را ضروری دانست و گفت: در چنین مجموعه‌ای باید نیازهای درمانی، توانبخشی، ورزشی، فرهنگی و رفاهی مورد توجه قرار گیرد و همه این بخش‌ها به شکل اصولی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

حبیبی با مثبت ارزیابی کردن ایده احداث «دهکده سلامت» در محوطه بیمارستان فارابی، نگهداری و مدیریت مستمر را از الزامات موفقیت این طرح عنوان کرد و افزود: برای تدوین اصولی پروژه، دانشگاه علوم پزشکی باید به‌عنوان متولی اصلی وارد عمل شود و از ظرفیت یک شرکت مشاور تخصصی برای طراحی و تهیه طرح استفاده کند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دیدگاه دستگاه‌های حمایتی و خدماتی از جمله بهزیستی و شهرداری نیز باید در فرایند طراحی لحاظ شود و جانمایی بخش‌های درمانی، ورزشی، محوطه‌سازی و فضاهای فرهنگی با دقت انجام گیرد. همچنین سهم و مسئولیت هر دستگاه در اجرای طرح باید به‌صورت شفاف مشخص شود.

وی ادامه داد: طرح «دهکده سلامت» باید در جلسات آینده در قالب پروژه‌ای منسجم و روشن نهایی شود تا امکان ارائه آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تصویب منابع و حمایت‌های مورد نیاز برای اجرای سریع پروژه فراهم شود.

حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت نخبگان و پیشکسوتان در فرایند تصمیم‌گیری‌های استان تأکید کرد و گفت: در تمامی کارگروه‌های استان، علاوه بر مدیران دولتی، سه تا پنج نفر از صاحب‌نظران، پیشکسوتان بازنشسته، استادان دانشگاه و فعالان شاخص فرهنگی و اقتصادی حضور خواهند داشت تا به غنای تصمیمات و مصوبات کمک کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به طرح تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی، بهبود معیشت و کیفیت زیست مردم را هدف نهایی برنامه‌های استان دانست و اظهار کرد: همه طرح‌های اقتصادی، عمرانی و فرهنگی باید در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شوند.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی افزود: طرح تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی باید برای تمامی دستگاه‌های عضو ستاد، نهادهای حمایتی، بسیج و فرمانداری‌ها ارسال شود تا نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد و از اجرای فعالیت‌های موازی جلوگیری شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، این طرح باید ابتدا در یک منطقه مشخص به‌صورت پایلوت اجرا شود و پس از ارزیابی میدانی و برطرف کردن ایرادات احتمالی، زمینه تعمیم آن به سراسر استان فراهم شود.