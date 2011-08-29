فاز خطرناک ماموریت رسانه های مغرض/ جزئیات جنگ جدید علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شکست جنگ رسانه ای علیه سوریه، برخی رسانه ها به ویژه الجزیره، العربیه و بی بی سی را به دخالت مستقیم در روند حوادث و مشخص کردن طرحهای خرابکارانه و اماکن مورد هدف کشانده است.

خبرگزاری سوریه(سانا) در این باره نوشت : برخی رسانه هایی که همچنان در مسیر انتشار خبرهای تحریک آمیز و ساختگی علیه سوریه گام بر می دارند، از مرحله وارونه نشان دادن اوضاع و حوادث و خبرهای ساختگی و صنعت فیلمهای ویدئویی دروغین به مرحله دخالت مستقیم در روند حوادث روی آورده اند به طوری که علنا از طریق اخبار ساختگی و معرفی اماکن مشخص، اغتشاشگران و جنایتکاران و اعضای گروههای مسلح را به رفتن به این اماکن ترغیب و تحریک می کنند.



تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این باورند که این تحول در پوشش رسانه ای دلیل محکمی بر شکست این رسانه ها در ایجاد آشوب و تاثیرگذاری بر روحیه جامعه سوریه با هدف اجرای طرحها و توطئه های خارجی است که کسانی را که در پس این رسانه های فتنه گر قرار دارند به سمت استفاده از رسانه ها برای رساندن دستورات عملیات به عاملان اجرای توطئه کشانده است.



"خالد العبود" عضو مجلس الشعب(مردم) سوریه تاکید کرد رسانه ها یکی از ادوات مزخرف در هدف قرار دادن سوریه شده اند و نقش تحریک آمیز را در این مرحله پشت سر گذاشته اند تا به ابزار اصلی اجرای هجمه آشکار ضد سوریه و تمام طیفها و اجزای تشکیل دهنده آن تبدیل شوند، سیاست تحریک و گمراه سازی و جوسازی برخی رسانه ها از آغاز حوادث در چارچوب طرحها و برنامه های خارجی قرار دارد.



العبود به سانا گفت : این ادوات رسانه ای تحریک کننده با زیر پا گذاشتن تمام اصول حرفه ای رسانه ای به ابزار اطلاعاتی و امنیتی تبدیل شده اند که با دقت بالایی انتخاب اماکن مشخصی را به عنوان اهداف احتمالی خرابکاران و جنایتکاران انجام می دهند تا از نظر رسانه ای بر آن تمرکز شود.

این رسانه های فتنه گر اماکنی را که به آتش کشیده خواهد شد یا تخریب خواهد شد و اماکنی را که تظاهرات کنندگان باید در آن جمع شوند، مشخص می کنند، همچنین اهداف نظامی و امنیتی و مکانهای برخی تاسیسات حساس و حیاتی را به دقت از طریق نقشه های الکترونیکی مشخص می کنند تا کسانی که می خواهند این اماکن را هدف قرار دهند، با نحوه رسیدن به آن آشنا شوند، این رسانه ها دقیقا نقش سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی معاند سوریه را بازی می کنند.



از سوی دیگر نهله عیسی معاون رئیس دانشکده رسانه ها در دانشگاه دمشق گفت شبکه های تحریک کننده به عنوان بخشی از طرح بزرگ و برنامه ریزی شده ضد سوریه عمل می کنند و کار خود را بدون انحراف از ماموریت محوله با هدف ایجاد فتنه و آشوب و هرج و مرج در سوریه انجام می دهند.



وی به اهمیت نقش رسانه های ملی در مقابله با هجمه رسانه ای و افشای دروغگویی های آنها برای افکار عمومی و مشارکت فعال در تشریح عناصر اصلی برنامه اصلاحات فراگیر و تاکید بر قدرت سوریه و تاکید بر رویکرد مقاوم اشاره کرد.



از سوی دیگر، طالب ابراهیم تحلیلگر سیاسی اعلام کرد هجمه رسانه ای که سوریه با آن روبرو است، اخیرا شاهد حالت تصاعدی از طریق به کارگیری تمام شیوه های جنگ روانی و رسانه ای و عوامفریبی با هدف تاثیرگذاری بر روحیه شهروندان سوری و به تصویر کشیدن اوضاع سوریه به گونه ای که هرج و مرج و آشوب را نشان دهد و تحقق هدف نهایی یعنی تخریب کامل سوریه و براندازی نظام این کشور بوده است.



ابراهیم گفت : این کانالها به شیوه های گمراه کننده متنوعی از قبیل پیامهای صوتی از سوی آنچه شاهدان عینی خوانده می شود و همچنین تصاویر ساختگی از طریق کلیپهای ویدئویی که همگی به شکل ساختگی جمع آوری شده است و جنگ روانی از طریق گزارشهای رسانه ای غیر واقعی و نادرست روی آورده اند.



بشار علنی دیگر تحلیلگر سوری هم خاطر نشان کرد این رسانه های تحریک کننده و فتنه گر ثابت کردند که مزدور هستند و جنگ رسانه ای و روانی را علیه ملت سوریه با هدف تخریب کشور و ایجاد هرج و مرج و آشوب در آن در پیش گرفته اند.



خالد کرباج از مسئولان محلی در شهر السویداء سوریه هم ابراز عقیده کرد صهیونیسم جهانی از سلاح رسانه ای مبتنی بر دروغ و خبرسازی به دور از هر گونه پایه های علمی و منطقی برای تاثیرگذاری بر روحیه ملتها استفاده می کند به طوری که یاس و ناامیدی و ترس را ترویج می کنند، این شیوه ها نتیجه ای ندارد، زیرا ملت سوریه با تکیه بر هوشیاری و بیداری تسلیم حملات روانی و گمراه سازی نخواهد شد.