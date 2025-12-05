یادواره خلبان شهید « احمد کشوری» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۵ آذر و سالروز شهادت امیرسرلشکر خلبان احمد کشوری، یادواره این شهید والامقام شامگاه جمعه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جمعی از علما، مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان هوانیروز و اقشار مختلف مردم در شهرستان سیمرغ برگزار شد.

در این آئین که با گرامیداشت یاد و خاطره «سیمرغ آسمان ایران» همراه بود، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، مقام شامخ این خلبان شهید دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مهدی یونسی استاندار مازندران در حاشیه مراسم با تسلیت و گرامیداشت یاد شهید کشوری، وی را از نمادهای برجسته شجاعت، ایمان و ایثار در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: رشادت‌های کم‌نظیر شهید کشوری نقشی مهم در تأمین امنیت و اقتدار امروز ایران داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تبیین شخصیت این شهید برای نسل جوان افزود: جوانان باید با الگوگیری از روحیه فداکاری و تعهد این خلبان سرافراز، در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.

استاندار مازندران همچنین تأکید کرد: زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدا، ضامن استمرار فرهنگ مقاومت و بخشی از هویت ملی ملت ایران است.

زندگینامه شهید امیرسرلشکر خلبان احمد کشوری*

احمد کشوری از برجسته‌ترین خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های شاخص دفاع مقدس بود. او در سال ۱۳۳۲ در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد و از کودکی به سبب روحیه منظم، جدی و مسئولیت‌پذیر، مورد توجه اطرافیان قرار گرفت. علاقه‌مندی او به پرواز و فعالیت‌های نظامی باعث شد که پس از پایان تحصیلات متوسطه، وارد ارتش شود.

شهید کشوری پس از قبولی در آزمون ورودی و طی دوره‌های تخصصی، به جمع خلبانان بالگردهای «کبرا» در هوانیروز پیوست. او خیلی زود به‌عنوان یکی از ماهرترین خلبانان این یگان شناخته شد و به دلیل شجاعت، ابتکار و دقت بالا در انجام مأموریت‌ها، همیشه در خطوط مقدم عملیات‌ها حضور داشت.

با آغاز جنگ تحمیلی، احمد کشوری به‌عنوان یکی از نیروهای کلیدی هوانیروز در غرب کشور فعالیت داشت. پروازهای متعدد او در شرایط سخت جوی و آتش سنگین دشمن، نقشی مهم در نجات نیروهای زمینی، پشتیبانی از یگان‌های عملیاتی و جلوگیری از پیشروی دشمن ایفا کرد.

او در بسیاری از عملیات‌ها با تعداد کم بالگرد و توان محدود، موفق به وارد کردن ضربات سنگین به ستون‌ها و مواضع دشمن شد؛ تا جایی که همرزمانش او را «سیمرغ آسمان ایران» نامیدند.

شهید احمد کشوری در پانزدهم آذر ۱۳۵۹، در حالی که مأموریت پشتیبانی و کمک‌رسانی به نیروهای خودی را بر عهده داشت، بر اثر حمله هواپیماهای دشمن بعثی به بالگردش به شهادت رسید. شهادت او بازتاب گسترده‌ای میان رزمندگان و مردم ایران داشت و نامش به‌عنوان نمادی از ایثار، ایمان و شجاعت ثبت شد