25 نشریه در کهگیلویه مجوز انتشار دارند/ رواج شایعه به جای خبر

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه این تعداد نشریه برای استانی که یک درصد مساحت و جمعیت کشور را در خود جای داده کافی به نظر می رسد اما امین کمالوندی می گوید: تنها 10 نشریه از این تعداد فعال هستند و بقیه غیرفعال یا نیم فعال هستند.

وی بیان کرد: از 10نشریه فعال در استان یک روزنامه، یک ویژه نامه استانی و بقیه هفته نامه و دوهفته نامه هستند.

اطلاع رسانی در کهگیلویه و بویراحمد همچون کتابت، سابقه چندانی ندارد و شاید بتوان دلیل آن را عشایر و روستانشین بودن بخش زیادی از جمعیت استان، کوچکی و عدم توسعه شهرها، روابط و مناسبات گسترده و قوی ایلی و طایفه ای در گذشته دانست.

قبل از انقلاب هیچ رسانه ای مکتوب و غیر مکتوبی در استان وجود نداشت و ارتباطات چهره به چهره در مناسبات اجتماعی عشایر همچون بزم ها و رزم ها، سوگواری ها، شتدی ها و ... نقش مهمی در اطلاع رسانی بر عهده داشت.

اگر چه از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان توسعه یافتگی جوامع یاد می شود اما به نظر می رسد مسئله مهم برای این رکن چهارم دموکراسی در کهگیلویه و بویراحمد بودن یا نبودن است. بودن به قیمت تبدیل شدن به آگهی نامه .

نقش مطبوعات در توسعه استان کمرنگ است

با این حال اگر کارکردهای مطبوعات محلی را معرفی فرهنگ، پتانسیلها، استعدادها و نیازهای یک منطقه، کمک به توسعه استان، تقویت فرهنگ بومی، نقد سازنده مدیران، فرهنگسازی وهویت بخشی و ایجاد وحدت در جامعه استانی عنوان کنیم باید این سوال را پرسید که آیا مطبوعات محلی کهگیلویه و بویراحمد نقش اثر گذاری در این راستا داشته اند؟

ضرغام علیبازی سردبیر هفته نامه محلی آذرنگ در پاسخ به این پرسش به خبرنگار مهر می گوید: مطبوعات در این استان نتوانسته اند به رسالت واقعی خود جامعه عمل بپوشانند.

وی یکی از مشکلات اساسی مطبوعات این استان را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: این مسئله منجر به کاهش فعالیت و کارایی و کمرنگ شدن نقش مطبوعات در توسعه استان شده است.

علیبازی بیان کرد: براین اساس برخی مطبوعات محلی در این استان برای بقا به آگهی ‌نامه تبدیل شده اند بطوری که با مهم جلوه دادن اخبار معمولی و درج عکسهایی از زوایای مختلف از مسئولان ادارات دولتی، به دنبال دریافت آگهی یا رپرتاژ آگهی از آن دستگاه هستند.

سردبیر سایت اطلاع رسانی عصر دنا اظهار داشت: در این صورت نقد سازنده و تحلیل جای خود را به تمجید و تعریف از مدیران می دهد و این خود به مانعی برای توسعه یافتگی بدل می شود.

وی وضعیت مطبوعات را متأثر از عدم رشد صنعت عنوان کرد و افزود: از آنجا که در این استان صنعت و اقتصاد رشد قابل توجهی نداشته و رقابت اقتصادی در بخش خصوصی وجود ندارد، به تبع آن تبلیغات و آگهی های تبلیغی نیز وجود ندارد و براین اساس آگهی های دولتی تنها منبع درآمد نشریات در این استان است.

پرسشگری در محاق

اما وابستگی نشریات به این منبع درآمد باعث شده پرسشگری که از وظایف اصلی مطبوعات است به محاق برود و کارهای کوچک تحولی بی نظیر توصیف شود و نارسایی ها طرح نشود.

عدم انعکاس واقعیت های موجود و مشکلات و نارسایی ها و ارائه اطلاعات نادرست، مسئولان کشوری و استانی را نیز دچار اشتباه می کند و بنابراین در کوتاه مدت و بدون بازرسی حضوری و درک واقعیت موجود، قادر به رفع این ضعفها، مشکلات و نارسایی ها نیستند.

با این حال توجه بیش از پیش برخی مطبوعات به مدیران به جای مشکلات مردم حتی صدای برخی مسئولین استانی را هم در آورده است.

مطالب برخی نشریات دردی از استان دوا نمی کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد چندی پیش گفت: رسانه های استان باید پرسشگری کنند تا فرهنگ پاسخگویی در استان نهادینه شود و به جای تعریفهای بیجا از مدیران، عملکردها را منصفانه نقد کنند.

امین کمالوندی با بیان اینکه برخی از اخبار و مطالب نشریات این استان دردی از استان دوا نمی کند، افزود: رسانه ای که نتواند دردی از دردهای استان را دوا کند، وجود آن ظلم به استان است.

وی بیان کرد: نشریات و رسانه های این استان باید جریان ساز باشند و به توسعه پایدار استان کمک کنند.

نشریات به جای عکس مدیران تصویر پروژه ها را چاپ کنند

انتقاد مسئولین از وضعیت برخی مطبوعات استان تنها به اینجا ختم نمی شود و معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد هم گفت: رسانه ها به جای عکس مدیران، عکس پروژه و یا طرح ها را در نشریات خود چاپ کنند.

مرتضی رهنما چندی پیش در نشست مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی افزود: روابط عمومی ها اطلاعات را کارشناسی شده در اختیار رسانه ها بگذارند تا رسانه ها هم آن ها را به صورت تحلیلی و مقایسه ای در اختیار مخاطبان قرار دهند.

برخی مسئولان نقد ناپذیرند

یکی از وظایف مطبوعات، نقد و پرسشگری است که براساس آن مسئولان نیز رسانه ها را ناظر بر کار خود بدانند و پاسخگوی عملکرد خود باشند و جایگاه خود را محل تامین و حفظ منافع شخصی، قومی، قبیله ای و جناحی نبینند.

اگرچه برخی مطبوعات برای تامین هزینه های انتشار و بقای خود عطای هر نقدی را بر لقایش می بخشند اما همان اندک مطبوعاتی که زبان به انتقاد می گشایند پاسخ خوبی دریافت نمی کنند.

مدیر مسئول روزنامه امید مردم نقد گریزی مسئولان را یکی از مشکلات عرصه اطلاع رسانی در استان عنوان کرد و گفت: آستانه تحمل برخی مسئولان در استان پایین است.

همت الله دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشد فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی، نیاز به افزایش نقد پذیری و سعه صدر مردم و مسئولین دارد.

انتظارات مردم از مطبوعات برآورده نشده است

وی بیان کرد: برخی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در عرصه مطبوعات استان باعث شده تا انتظارات مردم از مطبوعات استان برآورده نشود.

مدیرمسئول تنها روزنامه استان، عدم وجود خبرنگاران و نویسندگان حرفه ای، پایین بودن کیفیت و بالا بودن هزینه چاپ، ارتباط ضعیف روابط عمومی ها با رسانه ها را برخی از این مشکلات عنوان کرد.

رشد شایعه در نبود اطلاع رسانی شفاف

با این حال ضعف در اطلاع رسانی شفاف و متناسب با نیاز مردم باعث شده که همچنان شایعه یکی از رسانه های قدرتمند در این استان باشد.

طی سالهای اخیر شایعات گسترده ای با موضوعات مختلف در استان انتشار یافته که هرکدام در مقطعی چالشی را برای مسئولین امر ایجاد کرده اند به طوری در برخی مواقع برای مقابله با این شایعات کذب، شورای تامین استان تشکیل جلسه داده است ؛ شایعاتی همچون وقوع زلزله در استان، کودکی که غیب می شود، آدم خواری، وجود ماده ای گرانبها در چراغ های نفتی قدیمی و ... که اثبات کذب بودن هرکدام، وقت زیادی از مردم و مسئولین گرفت.

شایعه مولود ضعف اطلاع رسانی است

سرپرست ویژه نامه استانی ابتکار در این خصوص می گوید: معمولا شایعه در جوامعی رشد بیشتری دارد که در آنها ضعف اطلاع رسانی وجود دارد.

حسن وکیلی افزود: اگر رسانه ها نقش خود را در اطلاع رسانی شفاف به خوبی انجام دهند، شایعه مجالی برای تولید و گسترش پیدا نمی کند.

وی ضعف برخی مسئولان در پاسخ گویی سریع به برخی شبهات را نیز از دلایل ایجاد شایعه عنوان کرد.

پورتالهای اطلاع رسانی 30 دستگاه دولتی نیمه فعال وغیرفعال است

اما ضعف اطلاع رسانی تنها به رسانه های غیردولتی برنمی گردد بلکه دستگاههای اجرایی استان نیز در این زمینه وضعیت مناسبی ندارند.

از حدود 40پورتال دستگاههای اجرایی استان که در سایت استانداری کهگیلویه و بویراحمد موجود است، تنها 10 پورتال فعال و 14 پورتال غیرفعال و 16 پورتال نیمه فعال هستند.

جالب آن است که هفت فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی استان فاقد هرگونه پورتالی هستند.

با این حال پورتال های فعال نیز از ضعف کیفی در اطلاع رسانی برخوردارند و به جز بخش اخبار سایر بخش های آن غیرفعال است.

براین اساس کسی که به دنبال آمار و اطلاعات آن دستگاه به سایت مربوطه مراجعه کند چیز زیادی عایدش نمی شود.

فضای سایبری مورد بی توجهی مدیران قرار گرفته است

مدیرمسئول روزنامه و سایت اطلاع رسانی امید مردم گفت: متاسفانه به جز تعداد انگشت شماری از پورتال های اطلاع رسانی دستگاههای دولتی در استان، بقیه در تعطیلی به سر می برند.

همت الله دانش افزود: فضای سایبری به عنوان یکی از ابزار های مدرن اطلاع رسانی مورد بی توجهی مدیران و مسئولین روابط عمومی در این استان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: هزینه های زیادی برای ایجاد این پورتال ها از بیت المال شده است که لازم است مدیران توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

دانش اظهار داشت: دستگاهی که پورتال اطلاع رسانی اش غیر فعالی است یا احساس می کند که در سایه بی خبری راحت تر کار می کند و یا اعتقادی به مقوله اطلاع رسانی ندارد.

با این حال مطبوعات و رسانه های جوان این استان برای توسعه و بالندگی خود و پویایی و توسعه استان نیاز به حمایت های بیشتری از سوی مسئولان دارند که با افزایش آستانه تحمل و نقدپذیری، عدم توجه به گرایشهای سیاسی و منطقه ای در حمایتها و توجه به نقش مطبوعات در تنویر افکار عمومی و انتقال مشکلات جامعه و ... محقق خواهد شد.

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محمدشریف اسلامی نژاد