تجدید میثاق اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد با شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، اصحاب رسانه گهگیلویه و بویراحمد صبح شنبه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با حضور در گلزار شهدای یاسوج با شهدا تجدید میثاق کردند.
در ابتدای این برنامه معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد رسانهها را یکی از تأثیرگذارترین عوامل هدایت افکار عمومی و اطلاع رسانی ظرفیتهای ایران اسلامی دانست و گفت: رسانه امروز کارکردی فراتر از اطلاعرسانی یافته و به یکی از ارکان مهم نظام تبدیل شده است.
فتاح محمدی اظهار کرد: امروز در شرایط خاص و حساس جهانی قرار داریم و بدون تردید رسانه یکی از مؤثرترین عوامل هدایت افکار عمومی و اطلاعرسانی ظرفیتها و اقتدار ایران اسلامی در این شرایط سخت است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کارکردهای چندگانه رسانه گفت: رسانه ضمن اطلاعرسانی، افکار عمومی را هدایت میکند و رابطهای ارزشمند میان بدنه جامعه، مطالبات عمومی مردم و خدماتی که دولت در راستای خدمترسانی انجام میدهد، برقرار کند.
وی تصریح کرد: کارکرد اطلاعرسانی، فرهنگسازی و هدایتگری افکار عمومی، امروز به کارکردی راهبردی و امنیتی تبدیل شده است و در این شرایط، رسانه به یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی و همچنین جوامع جهان تبدیل شده است.
محمدی در پایان ضمن تبریک این روز به همه تلاشگران عرصه قلم، از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان بهویژه رسانه ملی قدردانی کرد.
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