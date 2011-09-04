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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

مهویدی در گفتگو با مهر:

مسابقات قرآن کریم در زندان زابل برگزار شد

مسابقات قرآن کریم در زندان زابل برگزار شد

زابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندان زابل گفت: یک دوره مسابقات قرآن مجید در بخش های کارکنان، مددجویان و سربازان وظیفه در اداره زندان این شهرستان برگزار شد.

غلامرضا مهویدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ یک جزء، حفظ دو جزء، حفظ کل و اذان در اداره زندان زابل برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت نقش هدایتگری قرآن مجید در زندگی بشر گفت: بهره مندی از سرچشمه  قرآن کریم در زندگی لازمه سعادت دنیوی و اخروی است.

وی افزود: مددجویان در زندان ها با عنایت به فرصتی که در اختیار دارند با نزدیکی با قرآن مجید و تدبر در معانی این کتاب الهی زمینه خودسازی و بازگشت سالم به جامعه و خانواده خود را می توانند فراهم کنند.

رئیس اداره زندان زابل بیان داشت: قرآن میزان و ترازویی است برای دورماندن از افراط و تفریط و رسیدن به اعتدال میان دنیا و آخرت و درک صحیح معانی آن منجر به اعتدال بین رفاه مادی، تعالی معنوی و سعادت و عاقبت اخروی انسان ها می شود.

در پایان این مسابقات جوایزی به رسم یادبود به نفرات برتر اهدا شد.

کد مطلب 1398941

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