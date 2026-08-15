به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: دو جنایتی که جنگنده های اسرائیلی در شهرک های انصار و دیرالزهرانی مرتکب و بر اثر آن اعضای یک خانواده شامل زنان و کودکان به طور کامل شهید شدند در راستای تکمیل جنگ نسل کشی است که ماشین کشتار و ویرانی اسرائیل علیه سنگ و بشر و هر آنچه به زندگی انسان در جنوب مربوط است، انجام می دهد.

بری افزود: این سندی قاطع بر این است که مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیلی هیچ ارزشی برای هیچگونه توافق و قوانین و تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ و تنش در لبنان و منطقه قائل نیستند.

وی تصریح کرد: تجاوز به شهرک‌های انصار، دیر زهرانی، منصوری و روستاهای نبطیه، فراخوانی است که با خون کودکان و زنان مهر و موم شده است، خطاب به همه لبنانی‌ها، به ویژه نیروهای سیاسی از هر طیفی، تا به تجاوز اسرائیل، پیامدهای آن و ابعاد آن از دیدگاه ملی و به دور از هرگونه تعصب منطقه‌ای، فرقه‌ای یا حزبی بپردازند.

رئیس پارلمان لبنان ادامه داد: این تجاوز فراخوانی برای تقویت فضای وحدت ملی است و همچنین بر عهده حامیان مذاکرات و توافقات آتش‌بس است که قبل از دیر شدن، این جنگ خانمانسوز را متوقف کنند.

بری در پایان برای شهدای طلب رحمت و برای مجروحان شفای عاجل درخواست کرد.

بیانیه تجمع علمای مسلمان لبنان

از سوی دیگر تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، از دولت این کشور خواست تا سریعا از توافق چارچوب خارج شود.

تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای جنایت‌های دشمن صهیونیستی در جنوب لبنان به ویژه حمله به یک خانه در شهرک أنصار و حمله به دیر الزهرانی و شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن خانه های غیرنظامی و ریختن خون کودکان و زنان یک جنایت جنگی تمام عیار، نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی و تمامی معاهدات و هنجارهای بین‌المللی است.

در بیانیه مذکور آمده است که این جنایت‌ها بار دیگر ماهیت جنایتکارانه دشمن صهیونیستی و بی‌اعتنایی آن به جان غیرنظامیان و حاکمیت لبنان را آشکار کرد.

تجمع علمای مسلمان همچنین دولت لبنان را مسئول اوضاع کنونی در نتیجه پذیرش توافق چارچوب دانست و خواستار خروج فوری از این توافق، همراه شدن با مردم و گزینه‌های ملی و پایبندی به سه‌گانه ارتش ارزشمند ملت، ارتش و مقاومت و نیز لغو همه تصمیمات علیه مقاومت شد و تأکید کرد که آمریکا بی‌طرف نیست بلکه شریک جنایت‌های دشمن صهیونیستی است.

قبلان: کشتار مردم نتیجه اعتماد به واشنگتن و تل آویو تروریست است

همچنین شیخ «احمد قبلان» مفتی شیعیان جعفری لبنان نیز تأکید کرد: هیچ گناه ملی بزرگ‌تر از گناه دستگاه اجرایی که مانع اجرای مأموریت‌های ارتش و وظایف دفاعی آن می‌شود، وجود ندارد.

وی افزود: از ملت لبنان خواسته می‌شود از وحدت ملی و چارچوب حاکمیتی دفاع کنند، هیچ تضمینی برای لبنان بزرگ‌تر از تضمین ارتش، مقاومت و وحدت ملی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کشتار کودکان و زنان در شهرک های انصارو دیرالزهرانی نتیجه اعتماد به این دولت سازشکار به واشنگتن و تل آویو تروریست است. آنچه رخ می دهد مسئولیتش بر گردن مقامات اجرایی است که به امنیت ملی خیانت کردند. نتیجه توافق موسوم به چارچوب بی اعتمادی به دولت لبنان و آنانی است که با مهین پرستی بیگانه هستند و فقط حرفهای توخالی می زنند.

ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره ترور یک فرمانده یگان رضوان حزب الله

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که سمیر الحاج حسن از فرماندهان رضوان حزب الله را در شهرک انصار در جنوب لبنان ترور کرده است.