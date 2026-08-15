هفته دولت فرصتی برای امیدآفرینی و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان اظهار کرد: هفته دولت را باید به عنوان فرصتی برای بیان خدمات دستگاه‌های اجرایی و اساساً دولت به معنای موسع آن مدنظر داشته باشیم و این نقطه قوتی برای کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی در دوران پس از شهادت رهبر معظم انقلاب افزود: دشمن گمان می‌کرد با حمله نظامی و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب، شیرازه امور کشور را از هم بپاشد اما این اتفاق نیفتاد و همه بخش‌ها فعال به کار خود ادامه دادند که نتیجه یک کار جمعی و تفکر عمیق بود و دشمن را مأیوس کرد.

استاندار خوزستان با اعلام برنامه‌های هفته دولت تصریح کرد: در این ایام، پروژه‌های متعددی از جمله پل خرمشهر، پل آبادان، آبرسانی به بخش قابل‌توجهی از روستاهای هندیجان و همچنین مجموعه‌ای از سازه‌های حوزه نفت و گاز در منطقه ماهشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

موالی‌زاده با اشاره به تکمیل طرح‌های بازسازی بیان کرد: فولادها، پتروشیمی‌ها و بنیاد مسکن در زمینه بازسازی منازل آسیب‌دیده اقدامات مؤثری انجام داده‌اند؛ از جمله در بخش زیدون بهبهان، روستای لنگیرات که مورد اصابت قرار گرفت و بیمارستان امام علی(ع) در اندیمشک که مرکز درمان بستر و بخش دیالیز در آن تجهیز شده است.

وی با اشاره به قدرت بازدارندگی نظامی کشور تأکید کرد: دشمن در عرصه نظامی اگر حمله کند، پاسخ محکمی دریافت می‌کند و در برخی نقاط، نیروهای مسلح با شجاعت و پیش‌دستی، ضرباتی فراتر از تصور دشمن وارد کردند که نشان‌دهنده اقتدار بی‌نظیر نظامی کشور است.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به حضور حماسی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب گفت: بیش از صد هزار نفر از خوزستان در این مراسم شرکت کردند و این شور و اشتیاق به‌گونه‌ای بود که امکانات جوابگوی حجم جمعیت نبود و بسیاری با خودروهای شخصی در این حماسه حضور یافتند.

موالی‌زاده با ارائه آماری از تردد زائران اربعین اظهار داشت: در ایام اربعین، دو میلیون و ۲۸۰ هزار تردد از مرزهای شلمچه و چذابه ثبت شد و با وجود تهاجم دشمن در نزدیکی مسیر راهپیمایی در شلمچه که منجر به شهادت دو نفر و مجروحیت ۱۱ نفر شد، نه‌ تنها تعداد زائران کاهش نیافت بلکه با افزایش مواجه بودیم.

وی با اشاره به برپایی هزار موکب در استان و ۱۰۰ موکب در مسیر نجف تا کربلا افزود: اتاق عملیات مشترک با طرف‌های عراقی و حشد شعبی تشکیل و مواکب مشترک برپا شد؛ خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای، ناوگان حمل‌ونقل در وضعیت مطلوبی قرار داشت و بیماری‌های واگیردار نظیر پشه آئدس و تب کریمه‌کنگو نیز کنترل شد.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر لزوم تبدیل هفته دولت به هفته انسجام، وحدت و همگرایی گفت: دشمن در شکاف‌ها و اختلافات رشد می‌کند و به دنبال ایجاد فتنه و چنددستگی است اما رسانه‌ها، نخبگان، اصحاب قلم و گروه‌های مرجع باید با تبیین دستاوردها، امید و پویایی را در جامعه نهادینه کنند.