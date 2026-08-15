  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک

کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک

سیریک- فرمانده انتظامی سیریک از کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشانی‌نیا اظهار کرد: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید بونجی شهرستان سیریک، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از کامیون مذکور، مقدار ۲۳ هزار لیتر سوخت از نوع گاز مایع قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مالی سوخت کشف‌شده را برابر اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد وتصریح نمود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل، یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6917456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه