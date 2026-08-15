کشف ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا درخشانی‌نیا اظهار کرد: در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید بونجی شهرستان سیریک، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از کامیون مذکور، مقدار ۲۳ هزار لیتر سوخت از نوع گاز مایع قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مالی سوخت کشف‌شده را برابر اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد وتصریح نمود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل، یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.