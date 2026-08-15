به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی عصر شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که در دانشگاه ایلام برگزار شد، با تأکید بر اینکه این روز فرصتی برای قدردانی از زحمات بیوقفه اصحاب رسانه است، اظهار داشت: خبرنگاری با محدودیتهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و دشواریهای کار میدانی همراه است و بیش از آنکه امروز روز سخن گفتن درباره خبرنگاران باشد، روز دیدن و شنیدن آنهاست.
هلشی با اشاره به حضور میدانی خبرنگاران استان در مقاطع حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از اسفند سال گذشته تاکنون، گفت: خبرنگاران ایلام در سختترین شرایط، رسالت خطیر خود را رها نکردند و با سرعت، دقت و مسئولیتپذیری، اخبار را به مردم رساندند و این حضور، نشان از تعهد عمیق آنان به رسالت انسانی و حرفهای خود دارد.
وی با بیان اینکه امروز با جنگ روایتها و حجم گستردهای از اطلاعات مواجه هستیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی، حفظ دقت و اعتماد مردم اهمیت دوچندانی پیدا میکند و خوشبختانه خبرنگاران شریف و نجیب استان ایلام با تشخیص خوب خبر درست از نادرست، اجازه ندادند هیجان و شایعه جای واقعیت را بگیرد و این نشان از بلوغ و توانمندی بالای جامعه رسانهای استان دارد.
مدیرکل ارشاد ایلام در ادامه با اشاره به فعالیت رسانهها در قرارگاه رسانهای اربعین مهران، خاطرنشان کرد: در ایام بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، بخش مهمی از ظرفیت رسانهای استان در مرز پرتبوتاب مهران فعال بود و پوشش فعالیت دستگاههای اجرایی، مواکب و روایت حضور زائران با وجود شرایط سخت، کاری ارزشمند بود که تحسین مسئولان استانی و کشوری را در پی داشت.
وی افزود: رسانهها در کنار پوشش اخبار، به معرفی جلوههای فرهنگی و هنری این رویداد عظیم نیز پرداختند و فعالیتهایی نظیر موکب شین و موکب هنرمندان ایلام و ایران، نقش مهمی در نمایش ظرفیتهای فرهنگی استان در سطح بینالمللی ایفا کرد.
هلشی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری باید دغدغههای معیشتی و حرفهای جامعه رسانهای را جدی گرفت، گفت: مشکلات اقتصادی و محدودیتهای مالی، بخش عظیمی از فشارهای وارد بر خبرنگاران را تشکیل میدهد و ضروری است که متولیان امر، با برنامهریزی دقیق و حمایتهای مؤثر، بخشی از این دشواریها را مرتفع کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود همه دشواریها، خبرنگاران استان در مقاطع مختلف، رسالت خطیر و تعهد انسانی خود را رها نکردهاند و در جنگ روایتها، به خوبی خبر درست را از نادرست تشخیص دادهاند و این سرمایهای ارزشمند برای جامعه رسانهای استان است که باید از آن صیانت شود.
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