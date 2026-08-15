به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سنت دیرینه آستان قدس رضوی، آیین نقاره‌زنی در حرم مطهر رضوی در دو نوبت مشخص، پیش از طلوع و پیش از غروب آفتاب، به مدت ۲۰ دقیقه در صحن‌های آستان مقدس نواخته می‌شود.

همچنین در مناسبت‌های شادی‌آفرین و رویدادهایی که موجب شادی و نشاط مردم می‌شود، نقاره‌های حرم مطهر رضوی به صدا درمی‌آید و این آیین، علاوه بر جنبه تشریفاتی، برای اطلاع‌رسانی به مردم نیز اجرا می‌شود. نقاره‌زنی در شب میلاد ائمه معصومین (ع) و مناسبت‌های مذهبی همچون اعیاد فطر، قربان و غدیر و همچنین لحظه تحویل سال نیز اجرا می‌شود.

این آیین که بخشی از هویت و سنت‌های جاری در حریم بارگاه ملکوتی امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به شمار می‌رود، از ابتدای ماه محرم‌الحرام تا پایان ماه صفر و تا روز سوم ربیع‌الاول به نشانه سوگواری و احترام به مصائب اهل‌بیت (ع)، متوقف می‌شود.