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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

آیین سنتی نقاره‌زنی در حرم امام رضا(ع) از فردا از سرگرفته می‌شود

آیین سنتی نقاره‌زنی در حرم امام رضا(ع) از فردا از سرگرفته می‌شود

مشهد- با پایان ایام سوگواری ماه‌های محرم و صفر، آیین سنتی نقاره‌زنی در حرم مطهر رضوی پس از ۶۳ روز توقف، از عصر یکشنبه ۲۵ مردادماه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سنت دیرینه آستان قدس رضوی، آیین نقاره‌زنی در حرم مطهر رضوی در دو نوبت مشخص، پیش از طلوع و پیش از غروب آفتاب، به مدت ۲۰ دقیقه در صحن‌های آستان مقدس نواخته می‌شود.

همچنین در مناسبت‌های شادی‌آفرین و رویدادهایی که موجب شادی و نشاط مردم می‌شود، نقاره‌های حرم مطهر رضوی به صدا درمی‌آید و این آیین، علاوه بر جنبه تشریفاتی، برای اطلاع‌رسانی به مردم نیز اجرا می‌شود. نقاره‌زنی در شب میلاد ائمه معصومین (ع) و مناسبت‌های مذهبی همچون اعیاد فطر، قربان و غدیر و همچنین لحظه تحویل سال نیز اجرا می‌شود.

این آیین که بخشی از هویت و سنت‌های جاری در حریم بارگاه ملکوتی امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به شمار می‌رود، از ابتدای ماه محرم‌الحرام تا پایان ماه صفر و تا روز سوم ربیع‌الاول به نشانه سوگواری و احترام به مصائب اهل‌بیت (ع)، متوقف می‌شود.

کد مطلب 6917460

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