به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف پروژههایی است که به دلایل مختلف در شورای فنی با موضوع خلع ید پیمانکار مواجه میشوند، اما پیمانکار همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی افزود: در برخی موارد به دلیل شرایط پروژه و با توجه به منفعت دولت، تلاش میشود پیمانکار به ادامه کار بازگردد، اما در صورت قطعی شدن خلع ید، باید سازوکار مشخصی برای ادامه فعالیت موردی پروژه وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد: در صورت ابلاغ خلع ید پیمانکار و بازگشت وی به کار، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامهریزی، امکان ادامه فعالیت به صورت موردی فراهم شود تا پروژههای ضروری متوقف نمانند.
شهامت همچنین با اشاره به برگزاری کمیتههای برنامهریزی شهرستانها، خواستار پیگیری تخصیص اعتبارات مصوب در حوزه منابع طبیعی و طرحهای جنگلداری اجتماعی شد و گفت: نباید مصوبات شورا بدون تأمین اعتبار باقی بماند و لازم است این موضوع در جمعبندی نهایی با سازمان برنامه و بودجه استان مورد توجه قرار گیرد.
وی پیشنهاد داد ۲۰ دقیقه ابتدایی جلسات شورای برنامهریزی استان به ارائه برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی اختصاص پیدا کند و گفت: هر دستگاه باید برای سالهای پیش رو برنامه مشخص و سند چشمانداز داشته باشد و مدیران دستگاهها نیز بر اساس برنامهای که ارائه میکنند مورد ارزیابی قرار گیرند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به موضوع مسئولیتهای اجتماعی و اختصاص اعتبارات مربوط به آن اشاره کرد و افزود: دستگاهها و فرماندارانی که نظرات خود را درباره برنامه اختصاص اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی ارائه نکردهاند، باید در مهلت تعیینشده اقدام کنند و پس از پایان مهلت، این پرونده بسته خواهد شد.
شهامت همچنین از پیشنهاد ایجاد پیوست رسانهای برای پروژههای عمرانی بالای ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پروژههای بالای ۲۰ میلیارد تومان باید دارای پیوست رسانهای باشند تا از مرحله تعریف و نیازسنجی و انعکاس مطالبات مردم تا مراحل اجرا و بهرهبرداری، روند پروژه برای افکار عمومی تبیین شود.
وی ادامه داد: این اقدام میتواند در نهایت به ارائه تصویری دقیق و مستند از عملکرد دولت در حوزه عمرانی استان کمک کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ثبت پروژهها در سامانه منتاک، گفت: تاکنون راهداری، شهرداریها، فرمانداریها، ارتباطات، جهاد کشاورزی، نوسازی مدارس، امور عشایر، بنیاد مسکن، آبفا و منابع طبیعی بخشی از پروژههای خود را در سامانه ثبت کردهاند، اما میزان کامل بودن اطلاعات نیازمند بررسی است.
شهامت با تأکید بر اینکه سایر دستگاهها نیز باید وضعیت خود را مشخص کنند، بیان کرد: اگر دستگاهی پروژهای برای ثبت ندارد، باید آن را اعلام کند و اگر پروژهای دارد، باید اطلاعات آن را به صورت کامل در سامانه وارد کند.
وی با انتقاد از اینکه برای دریافت اطلاعات عملکرد برخی دستگاهها چندین بار مکاتبه و پیگیری صورت گرفته است، گفت: چه کاری مهمتر از انعکاس فعالیتهای دولت وجود دارد که معاونت عمرانی و مجموعه مدیریت استان مجبور باشند با چندین مرحله پیگیری اطلاعات عملکرد دستگاهها را دریافت کنند؟
شهامت با بیان اینکه سامانههای مربوط به ثبت و انعکاس عملکرد دستگاهها چندین بار تمدید شدهاند، افزود: اگر دستگاهی فعالیتی نداشته، موضوع روشن است؛ اما اگر فعالیت و عملکردی داشته، چرا آن را ثبت و منعکس نمیکند؟
وی با اشاره به اینکه بارها از عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی دفاع کرده است، اظهار کرد: در مواردی که گزارش عملکرد دستگاهها ارائه نمیشود، امکان دفاع و انعکاس اقدامات انجامشده نیز از مجموعه مدیریت استان گرفته میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با لحنی صریح تأکید کرد: از این پس مدیرانی که گزارش عملکرد ارائه نکنند، در جلسات معاونت عمرانی حضور نخواهند داشت و در این زمینه تعارفی وجود ندارد.
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