ثبت بیش از 350 هزار رانندگی پرخطر در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ”مرتضی دهقان“ اظهارداشت: از دهم اردیبهشت تا 15 مرداد ماه امسال، 350 هزار و 895 مورد رانندگی پرخطر در سراسر کشور توسط ماموران راهنمایی و رانندگی به ثبت رسیده که یک میلیون و 839 هزار و 995 نمره منفی از سوی پلیس به رانندگان متخلف حادثه ساز داده شده است.

وی گفت: طی این مدت، سبقت غیرمجاز با 127 هزار و 411 مورد بیشترین تخلف به ثبت رسیده از سوی پلیس است که در این رابطه 712 هزار و 585 نمره منفی به رانندگان داده شده است.

رییس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: پس از سبقت غیرمجاز؛ ”عبور از محل ممنوع“ با 68 هزار و 740 مورد تخلف با 307 هزار و 298 نمره منفی، ”تجاوز به چپ از خط وسط معابر“ با 45 هزار و 654 مورد تخلف با 264 هزار و 506 نمره منفی، ”عبور از مقررات حمل بارهای عمومی در راه ها“ با 19 هزار و 297 مورد تخلف با 148 هزار و 484 نمره منفی و ”عدم رعایت حق تقدم عبور“ با 15 هزار و 237 مورد تخلف با 76 هزار و 203 نمره منفی به ترتیب بیشترین تخلفات به ثبت رسیده در سامانه اجرائیات را به خود اختصاص داده است.

خودرو سواری با کسب بیش از یک میلیون نمره منفی، در صدر سایر خودروها

سرهنگ دهقان درباره تقسیم بندی نمره منفی به نوع کاربری خودروها گفت: ”خودرو سواری“ با 270 هزار و 47 مورد تخلف‎ و نیز ثبت یک میلیون و 93 هزار و 358 نمره منفی بیشترین تخلف به ثبت رسیده در سامانه اجرائیات را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: پس از آن کامیون ها با 37 هزار و 567 مورد تخلف و نیز 290 هزار و 77 نمره منفی، ”وانت“ با 28 هزار و 732 مورد تخلف با 129 هزار و 465 نمره منفی، ”کامیون های کشنده“ با 18 هزار و 870 مورد تخلف با 147 هزار و 324 نمره منفی در رتبه های بعدی جدول قرار دارد.

ثبت بیش از 273 هزار تخلف پلاک شخصی ها در سامانه اجرائیات پلیس راهور

رییس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا درباره نمرات منفی اختصاص داده شده براساس نوع پلاک خودرو گفت: طی این مدت، پلاک های شخصی با 273 هزار و 370 مورد تخلف با یک میلیون و 247 هزار و 982 نمره منفی و پس از آن پلاک عمومی با 68 هزار و 340 مورد تخلف با 531 هزار و 725 نمره منفی بیشترین تخلف به ثبت رسیده در سامانه اجرائیات را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ دهقان همچنین از برخورد با 44 راننده متخلف به واسطه مصرف مواد الکلی و روانگردان از زمان اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی خبرداد و گفت: جمعاً 700 نمره منفی به رانندگان مزبور داده شده و آنها به مقام قضایی معرفی شده اند.

ارسال بیش از 18 میلیون وضعیت تخلفات رانندگی از طریق سامانه پیام کوتاه

به گفته رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، از زمان راه اندای سامانه پیام کوتاه 30005151 تاکنون؛ 18 میلیون و 121 هزار و 516 نفر از هموطنان ، وضعیت تخلفات رانندگی خود را از طریق این سامانه دریافت کرده اند.

سرهنگ دهقان در ادامه اظهارداشت: طی فاصله زمانی دو ماهه 19 خرداد تا 19 مردادماه امسال، 81 هزار و 621 نفر با ارسال شماره VIN کارت خودرو خود به سامانه پیام کوتاه، خدمات دریافت کرده اند.

بهره برداری دستگاه های هند هلد در ده استان کشور

این مقام مسئول با اشاره به بهره برداری دستگاه های هند هلد در تهران بزرگ از راه اندازی این دستگاه ها در ده استان کشور اعم از استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، قم، گلستان، گیلان و مازندران در 25 مردادماه خبرداد.

به گفته سرهنگ دهقان؛ ثبت جرایم به صورت الکترونیک و کاهش خطای ماموران قبض نویس، کنترل سیستمی مشخصات فردی رانندگان متخلف به خصوص دارندگان گواهینامه هوشمند هنگام صدور قبض، تسریع ثبت اطلاعات در سرور مرکز اجرائیات و بهره برداری از این اطلاعات ظرف 24 ساعت از مزایای استفاده دستگاه های هند هلد به شمار می آید.

قبض های الکترونیکی صادر شده در برابر آفتاب ماندگاری ندارند

وی با اشاره به ماندگاری کم قبض های الکترونیکی صادر شده از طریق هند هلد در برابر نور آفتاب از رانندگان خواست از قرار دادن قبض های صادر شده در برابر نور آفتاب پرهیز کنند زیرا پس از 24 ساعت اطلاعات مندرج در قبض از بین می رود در حالیکه اگر این قبض ها در سایه قرار گیرد به مدت یک ماه ماندگاری خواهد داشت.

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از تجهیز کلیه ماموران قبض نویس سراسر کشور به دستگاه هند هلد تا پایان امسال خبرداد و افزود: با راه اندازی این سیستم علاوه بر کاهش شکایت شهروندان، خیلی از مشکلات بخش اجرائیات مرتفع می شود.

وی گسترش استفاده از سامانه حمل و نقل هوشمندITS و نیز نصب دوربین های کنترل سرعت در محورهای پرتردد کشور را از برنامه های آینده مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی نام برد و خاطرنشان کرد: تا پایان امسال، دو الی سه محور شمالی کشور به دوربین های کنترل سرعت مجهز می شوند.

ماده 8 رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماه آینده اجرایی می شود

سرهنگ دهقان با اشاره به ماده 8 رسیدگی به تخلفات قانون جدید راهنمایی و رانندگی از اجرایی شدن این ماده تا یک ماه آینده خبرداد و گفت: برطبق این قانون در صورتیکه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف 4 ماه گذشته و راننده جریمه را پرداخت نکند از سوی مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به درب منزل راننده متخلف ابلاغ می شود که در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت قبض، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

وی همچنین از اجرایی شدن تبصره ماده 8 قانون جدید راهنمایی و رانندگی تا یک ماه آینده خبرداد و افزود: برطبق تبصره این ماده قانونی در صورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ( 10.000.000 )ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب از طریق ارسال پیامک به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو و نیز گواهینامه وی تا پرداخت جریمه می باشد که در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.