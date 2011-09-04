73 درصد معلولیت ها در تربت جام مادرزادی و ژنتیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تنها طلب قبل از ظهر سه شنبه در همایش کاربردی مسئولین ستادی و روسای ادارات بهزیستی شهرستان های خراسان رضوی در تربت جام اظهار کرد: این شهرستان با 260 هزار نفر جمعیت سومین شهر استان بعد از مشهد و نیشابور است و با توجه به وضعیت فرهنگی و پایین بودن میزان آگاهی عمومی که معلولیت های زیادی را ایجاد می کند نیاز به توجه جدی تری به اعتبارات دارد.

وی با بیان اینکه بهزیستی در دو سال گذشته بالغ بر 7 هزار نفر را در زمینه مهارت های زندگی و آموزش های پیش از ازدواج مورد آموزش قرار داده گفت: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها و افزایش کمک های مردمی، بتوانیم این آموزش ها را افزایش دهیم.

تنهاطلب در خصوص اشتغال مددجویان این سازمان در تربت جام گفت: در بخش اشتغال مددجویان نیز به گواه بررسی های بهزیستی استان، تربت جام با 547 درصد رشد در بخش اشتغال ایجادی مقام برتر استان را بدست آورده است.

وی افزود: در حال حاضر 60 درصد معلولین این شهرستان از امکان بیمه تکمیلی برخوردار هستند.

امام جمعه اهل سنت تربت جام نیز در این مراسم گفت: کارکنان بهزیستی که به فکر معلولین و محرومین هستند جزای عمل شان در نزد خدا از سایرین بیشتر است.

مولوی شرف الدین جامی الاحمدی افزود: باید مددجویان ضعیف و ناتوان را در اولویت بگذاریم و در پاسخگویی، اولویت را برای آنان قائل شویم.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه برنامه دولت این است که سالانه 10 درصد جمعیت هدف را از چتر حمایت مستقیم بهزیستی خارج و آنها را مستقل سازد، گفت: این سقف تا 20 درصد قابل افزایش است و تلاش همکاران ما در استان نیز همین است که این سقف را از طریق توانمندسازی مددجویان تا حد امکان افزایش دهند.

تهمینه شکیب افزود: بهزیستی خراسان رضوی در دوره دولت نهم و دهم به اندازه 10 برابر کل دوران بعد از انقلاب خانه ساخته و تحویل مددجویان داده است.

وی یادآور شد: با مشارکت نیکوکاران در صندوق سرمایه گذاری آگاه که ویژه مسکن مددجویی است، امید است چند هزار واحد مسکونی را که در استان منتظر تأمین سهم آورده مددجویان است بتوان تحویل این عزیزان داد.

فرماندار تربت جام در این مراسم، بهزیستی را یک دستگاه مهم و ارزشمند نظام توصیف کرد و گفت: بهزیستی دستاوردهای نظام در زمینه خدمت به محرومین و نیازمندان را تحقق می بخشد.

حمید موسوی افزود: بهزیستی با توجه به شرایط جدید جامعه در وضعیت امروز جهان و بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در تمام زمینه ها به روز است و این نشان دهنده تلاش و هوشیاری مدیران این سازمان است.

شایان ذکر است همایش دو روزه مدیران بهزیستی شهرستان های خراسان رضوی که بیش از 50 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای استان در آن حضور دارند تا عصر فردا ادامه دارد.