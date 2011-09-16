قرارداد مربی تیم ملی روئینگ زنان تمدید نشد

علیرضا سهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: ما پیش از اعزام تیم قایقرانی روئینگ ایران به مسابقات قهرمانی جهان با مربیان این تیم اتمام حجت کردیم و گفتیم که نتایج قایقرانان ملاک ارزیابی ما برای تمدید قرارداد همکاری با مربیان خارجی خواهد بود.

وی افزود: در مجموع از عملکرد تیم قایقرانی زنان کشورمان در مسابقات قهرمانی روئینگ جهان راضی نبودیم. به همین خاطر قرارداد "مایک دیوید هیل" مربی اروپایی تیم روئینگ زنان تمدید نشد و با این مربی قطع همکاری کردیم.

دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان تصریح کرد: ما هم اکنون با دو مربی آذربایجانی و اروپایی دیگر در تیم مردان و جوانان روئینگ همکاری داریم اما می خواهیم از حضور یکی از مربیان مطرح و سطح اول جهان بهره ببریم. مذاکرات ما با سرمربی تیم کاناداد و نروژ به اتمام رسیده و منتظر دریافت پاسخ نهایی برای زمان ورود این مربی به کشور هستیم. شاگرد این مربی مدال آور المپیک بوده و کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: به طور قطع حضور چنین مربی سطح بالایی می تواند به ما کمک زیادی در پیشرفت و توسعه رشته روئینگ کند. مطمئن هستیم با آمدن این مربی می توانیم به روزهای خوب در این رشته فکر کنیم. رقابت های قهرمانی جهان میدان سختی برای قایقرانان ما بود و با این وضعیت تنها به حضور خوب قایقرانان مان در این میدان بزرگ افتخار کردیم.

سهرابیان خاطرنشان کرد: اما می خواهیم برای حضور در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا که فروردین ماه سال 91 در کره جنوبی برگزار می شود جدی تر برنامه ریزی کنیم و ضمن کسب سهمیه های المپیک بهترین نتیجه را در این میدان بگیریم.