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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قرارداد مربی تیم ملی روئینگ زنان تمدید نشد

قرارداد مربی تیم ملی روئینگ زنان تمدید نشد

دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان به دنبال نتایج ضعیف پاروزنان رویئینگ ایران در مسابقات قهرمانی جهان از تمدید نشدن قرارداد مربی تیم زنان و استخدام یک مربی مطرح جهانی خبر داد.

علیرضا سهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: ما پیش از اعزام تیم قایقرانی روئینگ ایران به مسابقات قهرمانی جهان با مربیان این تیم اتمام حجت کردیم و گفتیم که نتایج قایقرانان ملاک ارزیابی ما برای تمدید قرارداد همکاری با مربیان خارجی خواهد بود.

وی افزود: در مجموع از عملکرد تیم قایقرانی زنان کشورمان در مسابقات قهرمانی روئینگ جهان راضی نبودیم. به همین خاطر قرارداد "مایک دیوید هیل" مربی اروپایی تیم روئینگ زنان تمدید نشد و با این مربی قطع همکاری کردیم.

دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان تصریح کرد: ما هم اکنون با دو مربی آذربایجانی و اروپایی دیگر در تیم مردان و جوانان روئینگ همکاری داریم اما می خواهیم از حضور یکی  از مربیان مطرح و سطح اول جهان بهره ببریم. مذاکرات ما با سرمربی تیم کاناداد و نروژ به اتمام رسیده و منتظر دریافت پاسخ نهایی برای زمان ورود این مربی به کشور هستیم. شاگرد این مربی مدال آور المپیک بوده و کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: به طور قطع حضور چنین مربی سطح بالایی می تواند به ما کمک زیادی  در پیشرفت و توسعه رشته روئینگ کند. مطمئن هستیم با آمدن این مربی می توانیم به روزهای خوب در این رشته فکر کنیم. رقابت های قهرمانی جهان میدان سختی برای قایقرانان ما بود و با این وضعیت تنها به حضور خوب قایقرانان مان در این میدان بزرگ افتخار کردیم.

سهرابیان خاطرنشان کرد:  اما می خواهیم برای حضور در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا که فروردین ماه سال 91 در کره جنوبی برگزار می شود جدی تر برنامه ریزی کنیم و ضمن کسب سهمیه های المپیک بهترین نتیجه را در این میدان بگیریم.

کد مطلب 1403655

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