علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: طی امروز و فردا، بهویژه در نواحی شرقی و شمالی استان، در بعضی ساعات شرایط برای رشد ابر فراهم خواهد بود و آسمان این مناطق میتواند با افزایش موقت ابر همراه شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی در روزهای آینده، گفت: دمای هوا امروز در اغلب نقاط استان تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و شرایط دمایی تقریباً پایدار خواهد بود.
زورآوند ادامه داد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، دمای هوا در استان بهصورت نسبی کاهش خواهد یافت و انتظار میرود این کاهش دما در بیشتر نقاط استان محسوس باشد.
وی تصریح کرد: از روز سهشنبه تا پایان هفته، به دلیل تقویت شرایط پایدار در جو منطقه، دمای هوا مجدداً روند افزایشی پیدا خواهد کرد، البته این افزایش بهصورت تدریجی و آرام رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در روزهای آینده پدیده جوی قابل توجهی به جز وزش باد در برخی ساعات و رشد موقت ابر در نواحی شرقی و شمالی استان پیشبینی نمیشود.
زورآوند در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی شرایط آبوهوایی، اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را دنبال کنند.
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