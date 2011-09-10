تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندارملارد بعداز ظهر شنبه در این مراسم گفت: ایجاد حرکت و پویایی در خود کفایی و تامین اشتغال معیشت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بهترین راه برای تامین معیشت آنها است.

ناصر بورد افزود: فرماندار ملارد این آمادگی را دارد که برای جذب اعتبارات در زمینه اشتغال، ساخت مسکن و کمک رسانی بیشتر و بهتر به مددجویان این شهرستان به کمیته امداد امام خمینی این شهرستان کمک کند.

وی عنوان کرد: واگذاری بخشی از مسکن مهر در دست ساخت، راه اندازی شهرک صنعتی و توسعه حمل و نقل نمونه ای از اقدامات فرمانداری جهت مددجویان کمیته امداد امام (ره) است.

همچنین مدیر کل کمیته امداد امام (ره) در این مراسم به معرفی فعالیت ها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت.

تبارک سبحانی اقدامات کمیته امداد استان را در 40 فصل برشمرد و ابرازکرد: مددکاران واقعی مردم هستند و بدون حمایت آنان کارهای کمیته امداد ابتر می ماند.

سبحانی اضافه کرد: کمک های بلا عوض مشکلی از مددجویان کمیته امداد برطرف نخواهد کرد و برای ایجاد اشتغال وساخت مسکن به هر میزان که اعتبار برای این شهرستان جذب شود به آن اختصاص می یابد.