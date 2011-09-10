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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد ملارد

تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: مراسم معرفی سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) در ملارد با حضور فرماندار، مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان تهران، برخی روسای ادارات شهرستان ملارد انجام شد و طی آن مهدی راجی به این سمت معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندارملارد بعداز ظهر شنبه در این مراسم گفت: ایجاد حرکت و پویایی در خود کفایی و تامین اشتغال معیشت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بهترین راه برای تامین معیشت آنها است.

ناصر بورد افزود: فرماندار ملارد این آمادگی را دارد که برای جذب اعتبارات در زمینه اشتغال، ساخت مسکن و کمک رسانی بیشتر و بهتر به مددجویان این شهرستان به کمیته امداد امام خمینی این شهرستان کمک کند.

وی عنوان کرد: واگذاری بخشی از مسکن مهر در دست ساخت، راه اندازی شهرک صنعتی و توسعه حمل و نقل نمونه ای از اقدامات فرمانداری جهت مددجویان کمیته امداد امام (ره) است.

همچنین مدیر کل کمیته امداد امام (ره) در این مراسم به معرفی فعالیت ها و اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت.

تبارک سبحانی اقدامات کمیته امداد استان را در 40 فصل برشمرد و ابرازکرد: مددکاران واقعی مردم هستند و بدون حمایت آنان کارهای کمیته امداد ابتر می ماند.

سبحانی اضافه کرد: کمک های بلا عوض مشکلی از مددجویان کمیته امداد برطرف نخواهد کرد و برای ایجاد اشتغال وساخت مسکن به هر میزان که اعتبار برای این شهرستان جذب شود به آن اختصاص می یابد.

کد مطلب 1404029

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