فرماندار دشتی: ۱۳ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در بازدید شبانه از نیروگاه بزرگ خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی دشتی که با حضور مجری طرح نیروگاههای خورشیدی در ساتبا انجام شد، با قدردانی از حمایتهای استاندار بوشهر و مجموعه صنعت برق استان در توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: اجرای این طرحها حاصل همت و تلاش مجموعه مدیران در سطوح مختلف است.
وی افزود: با وجود گرمای شدید و شرایط سخت تأمین برق، میزان قطعی برق در استان و شهرستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که نشاندهنده اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و تولید انرژی است.
فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت شهرستان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: دشتی میزبان بخش قابل توجهی از نیروگاههای خورشیدی استان است به طوری که از مجموع ۲۷ نیروگاه سه مگاواتی، ۱۳ نیروگاه در این شهرستان احداث شده است.
مقاتلی ادامه داد: احداث دو نیروگاه سه مگاواتی در بخش شنبه و طسوج نیز بخشی از مشکلات تأمین برق این منطقه را برطرف کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزه انرژیهای پاک خاطرنشان کرد: شهرستان دشتی آمادگی دارد از سرمایهگذاری در زمینه تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی حمایت کند.
فرماندار دشتی گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر در سه شیفت در این پروژه فعالیت میکنند که نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرح بزرگ انرژی خورشیدی در شهرستان است.
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