آغاز رقابت نوجوانان ایران و امیدواری به احیا دوباره/ نمایش"دوستی" با نسل جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه A از فردا دوشنبه در شهر دهوک عراق آغاز میشود که تیم نوجوانان ایران با هدایت علی دوستیمهر به مصاف تیمهای عراق، قطر، فلسطین و بنگلادش میرود.
در این بین با توجه به حضور دو تیم مطرح عراق و قطر در این گروه، کار شاگردان دوستیمهر برای موفقیت در این رقابتها سختتر از دورههای گذشته است، گرچه رسانههای عراقی تیم نوجوانان ایران را قویتر و خطرناکترین تیم گروه دانسته و به تمجید از علی دوستیمهر پرداختهاند.
چشم انتظار تکرار موفقیتها
در دوره گذشته مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، تیم ایران با هدایت اکبر محمدی مرحله مقدماتی را با موفقیت پشت سرگذاشت اما در مرحله نهایی از گروهش صعود نکرد تا ضمن وداع زودهنگام از مسابقات، نتواند از عنوان قهرمانی ایران در این جام دفاع کند.
سال 2008 اما تیم نوجوانان ایران توانست با هدایت علی دوستیمهر برای نخستین بار در تاریخ فوتبال کشورمان عنوان قهرمانی آسیا را بدست آورد. آن تیم در مرحله گروهی با 4 پیروزی پرگل (7 بر صفر برابر بحرین)، (3 بر صفر برابر کویت)، (4 بر صفر برابر اردن) و (3 بر صفر برابر نپال) مقتدرانه جواز حضور در مسابقات مرحله نهایی را کسب کرد.
موفقیتهای تیم نوجوانان در رقابتهای نهایی که در ازبکستان برگزار شد، هم ادامه یافت. سه پیروزی 2 بر صفر برابر بحرین، 2 بر یک مقابل ازبکستان میزبان مسابقات و 4 بر یک برابر سنگاپور باعث صعود مقتدرانه این تیم به مرحله حذفی شد. شاگردان دوستیمهر با پیروزی 2 بر صفر برابر سوریه، ضمن کسب سهمیه حضور در جام جهانی نوجوانان، به جمع چهار تیم پایانی راه یافتند.
برتری 3 بر صفر مقابل امارات، باعث صعود تیم نوجوانان ایران به دیدار نهایی شد تا با پیروزی 2 بر یک مقابل کرهجنوبی در بازی فینال، شاگردان دوستیمهر با شایستگی کامل و 10 پیروزی متوالی جام قهرمانی را بالای سر ببرند.
البته تیم آن زمان دوستیمهر با تیم امروز تفاوتهای زیادی دارد، بازیکنان آن تیم بیش از 3 سال در کنار هم بودند اما عمر تیم جدید نوجوانان ایران شاید به 6 ماه هم نرسد و این زمان برای آمادهسازی یک تیم در رده زیر 16 سال خوب است اما کافی نیست.
گرچه روح برتری طلبی، تلاش بالا و دوندگی برای رسیدن به پیروزی و حفظ کادرفنی (مهدی غفاری و نادرعزتالهی به عنوان مربی و مهدی حیدری به عنوان مربی دروازهبانها) از نکات مثبت و مشترک این دو تیم است که امیدواریم این مسائل زمینهساز تکرار آن موفقیتها را فراهم کند.
موفقیت برای معرفی نسلی جدید به فوتبال
شاگردان دوستیمهر در نخستین گام به دیدار فلسطین میروند، این تیم ناشناختهترین حریف تیم کشورمان است زیرا از یکسو کادر فنی تیم ایران هیچ شناختی از وضعیت فنی این تیم وجود ندارد و از سوی دیگر باید در اولین بازی به مصاف این تیم بروند زیرا اگر این تیم یک بازی در این مسابقات انجام میداد، همکاران دوستیمهر شناخت بیشتری از این تیم کسب میکردند.
دومین بازی ایران در این رقابتها با تیم قطر است که با مسئولان این کشور با آیندهنگری و سرمایهگذاری روی فوتبال پایه خصوصا تیم نوجوانان، قصد دارند تیمی قدرتمند برای حضور موفق در مسابقات جام جهانی 2022 که به میزبانی این کشور برگزار میشود، را آماده کنند.
تیم بنگلادش سومین حریف تیم دوستی است، تیمی از جنوب شرق آسیا که شاید در گذشته موفقیتی در این رده برابر ایران نداشته اما نمیتوان آنها را از پیش باخته دانست. در خوشبینانهترین حالت، بنگلادش میتواند حریف تمرینی خوبی برای تیم ایران پیش از دیدار با عراق باشد. البته برگزاری این دیدار در ساعت 15:30 به وقت محلی و گرمای هوا، بزرگترین مشکل نوجوانان کشورمان در این بازی است.
عراق میزبان مسابقات آخرین حریف تیم ایران در این رقابتهاست، تیمی که در این چندسال به خاطر مسائل سیاسی، حریف سرسختی در همه ردهها برای تیمهای کشورمان بودهاند. ضمن اینکه این بازی دو روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی برگزار میشود که این مسئله هم میتواند در حساسیت این بازی نقش داشته باشد.
با توجه به این مسائل، تیم دوستی باید پیش از این بازی شرایط صعودش به مرحله بعدی را هموار کند زیرا پیروزی برابر میزبان و مقابل تماشاگرانش گرچه لذتبخش خواهد بود اما بسیار سخت است.
در مجموع باید گفت موفقیت تیم نوجوانان ایران در این مسابقات میتواند روزهای ابری فوتبال پایه کشورمان را باردیگر آفتابی کند و آغازگر روزهای درخشان برای فوتبال در سال 90 باشد، راهی که با حضور موفق تیم جوانان در مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا و تیم بزرگسالان در رقابتهای جام جهانی 2014 ادامه خواهد یافت.
ضمن اینکه نباید این نکته را فراموش کرد که تیم نوجوانان ایران میتواند همانند تیمی که در ازبکستان و نیجریه درخشید و نفراتی همچون کاوه رضایی، امید عالیشاه، پیام صادقیان، میلاد غریبی، ایمان صادقی و ... را به فوتبال ایران معرفی کند، نسلی جدید را برای موفقیتهای آینده به فوتبال کشورمان عرضه کند.
برنامه بازیهای ایران بدین شرح اعلام شده که تمام مسابقات در ورزشگاه ملی دهوک برگزار میشود:
* دوشنبه 21 شهریور: ایران - فلسطین، ساعت 18:30
* چهارشنبه 23 شهریور: ایران - قطر، ساعت 18:30
* یکشنبه 27 شهریور: ایران - بنگلادش، ساعت 15:30
* سهشنبه 29 شهریور: ایران - عراق، ساعت 18:30
شگفتیهای قابل پیش بینی!
مسابقات انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا امسال در قالب هفت گروه برگزاری میشود که دو تیم برتر هر گروه به همراه تیم میزبان و تیم سوم برتر این گروهها جواز حضور در مرحله نهایی را کسب میکنند. البته اگر میزبان از جمع تیمهای صعود کننده انتخاب شود، دو تیم سوم برتر این گروهها به مرحله نهایی صعود میکنند.
در دوره گذشته تیمهای نوجوانان کرهجنوبی و عربستان در این مرحله حذف شدند که ممکن است در این دوره هم این اتفاق رخ داده و تیمهای مطرح، شانس حضور در مرحله نهایی این جام را بدست نیاورند. در این بین احتمال وقوع این اتفاق در گروه F بیشتر است و ویتنام همانند دوره گذشته که مانع صعود کره جنوبی شد، امسال هم یکی از دو تیم مدعی ژاپن و کرهجنوبی را حذف کنند.
گروه بندی مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A: عراق، ایران، بنگلادش، قطر و فلسطین
گروه B: امارات، کویت، یمن، پاکستان، افغانستان و مالدیو
گروه C: ازبکستان، تاجیکستان، بحرین، قرقیزستان و هند
گروه D: سوریه، عمان، عربستان ، نپال و لبنان
گروه E: کره شمالی، چین، تیمور شرقی، سنگاپور، مالزی و ماکائو
گروه F: ژاپن، ویتنام، چین تایپه، لائوس، کره جنوبی و کامبوج
گروه G: استرالیا، اندونزی، تایلند، هنگ کنگ، میانمار و گوام
نظر شما