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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

نبرد با دشمنان در جبهه‌های مختلف تا پیروزی نهایی ادامه دارد

نبرد با دشمنان در جبهه‌های مختلف تا پیروزی نهایی ادامه دارد

تنکابن -معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش با تأکید بر تداوم مقابله با تهدیدهای دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف تا رسیدن به پیروزی نهایی به مسیر خود ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار علی رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم سومین روز شهادت ناخدا دوم خلبان شهید امیرحسین سلیم‌زاده که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهیدپرور و جمعی از مسئولان نظامی در مسجد جامع امامزاده سید یحیی توساکوتی در غرب مازندران برگزار شد، اظهار داشت: نبرد با دشمنان در جبهه‌های مختلف تا پیروزی نهایی شادامه دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیم‌زاده، این شهید را از فرماندهان و خلبانان توانمند نیروی دریایی ارتش دانست و افزود: آشنایی و همکاری نزدیک با وی در منطقه دوم دریایی ولایت و منطقه جاسک شکل گرفت و از نزدیک شاهد توانمندی‌های تخصصی و روحیه عملیاتی او بودیم.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش با اشاره به سوابق خدمتی شهید سلیم‌زاده گفت: وی در مأموریت‌های گشت و شناسایی، پایش محیطی و ایجاد اشراف اطلاعاتی نقش مؤثری داشت و مسئولیت سامانه‌های اسکادران پهپادی را نیز بر عهده داشت.

رستمی ادامه داد: شهید سلیم‌زاده در مأموریت‌های پروازی و هدایت پرنده‌های بدون سرنشین با تکیه بر تخصص و تجربه خود فعالیت می‌کرد و در اجرای مأموریت‌های محوله از توانمندی بالایی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه این شهید در رصد تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای نیز نقش داشت، تصریح کرد: تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای در دریای عمان و شمال اقیانوس هند و همچنین فعالیت یگان‌های شناور و ناوگروه‌های آمریکایی با دقت توسط شهید سلیم‌زاده رصد می‌شد.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش افزود: این اشراف اطلاعاتی در صدور هشدارهای لازم و جلوگیری از نزدیک‌شدن نیروهای فرامنطقه‌ای به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داشت.

رستمی با اشاره به روحیه رزمندگی شهید سلیم‌زاده اظهار داشت: وی همواره برای انجام مأموریت‌ها پیشقدم بود و روحیه‌ای سلحشورانه و رزمنده داشت و در شرایط مختلف بدون واهمه و با شجاعت مأموریت‌های محوله را انجام می‌داد.

وی افزود: شهید سلیم‌زاده در ادامه خدمت به پایگاه دریایی خرمشهر منتقل شد و در ده‌ها عملیات پهپادی علیه مواضع نیروهای آمریکایی مشارکت داشت و در اجرای مأموریت‌های عملیاتی در منطقه نیز نقش مؤثری ایفا کرد.

رستمی شهید سلیم‌زاده را فرماندهی دانا، باسواد و باتجربه توصیف کرد و گفت: این شهید همواره برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید سلیم‌زاده بیان کرد: دلسوزی، مسئولیت‌پذیری و فداکاری از ویژگی‌های برجسته این شهید بود و وی تا آخرین لحظه خدمت برای اسلام و کشور تلاش کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهید امیرحسین سلیم‌زاده با تقدیم جان خود در راه دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و استقلال کشور، به فیض شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیرحسین سلیم‌زاده، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6943096

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