به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار علی رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم سومین روز شهادت ناخدا دوم خلبان شهید امیرحسین سلیم‌زاده که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهیدپرور و جمعی از مسئولان نظامی در مسجد جامع امامزاده سید یحیی توساکوتی در غرب مازندران برگزار شد، اظهار داشت: نبرد با دشمنان در جبهه‌های مختلف تا پیروزی نهایی شادامه دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیم‌زاده، این شهید را از فرماندهان و خلبانان توانمند نیروی دریایی ارتش دانست و افزود: آشنایی و همکاری نزدیک با وی در منطقه دوم دریایی ولایت و منطقه جاسک شکل گرفت و از نزدیک شاهد توانمندی‌های تخصصی و روحیه عملیاتی او بودیم.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش با اشاره به سوابق خدمتی شهید سلیم‌زاده گفت: وی در مأموریت‌های گشت و شناسایی، پایش محیطی و ایجاد اشراف اطلاعاتی نقش مؤثری داشت و مسئولیت سامانه‌های اسکادران پهپادی را نیز بر عهده داشت.

رستمی ادامه داد: شهید سلیم‌زاده در مأموریت‌های پروازی و هدایت پرنده‌های بدون سرنشین با تکیه بر تخصص و تجربه خود فعالیت می‌کرد و در اجرای مأموریت‌های محوله از توانمندی بالایی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه این شهید در رصد تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای نیز نقش داشت، تصریح کرد: تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای در دریای عمان و شمال اقیانوس هند و همچنین فعالیت یگان‌های شناور و ناوگروه‌های آمریکایی با دقت توسط شهید سلیم‌زاده رصد می‌شد.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش افزود: این اشراف اطلاعاتی در صدور هشدارهای لازم و جلوگیری از نزدیک‌شدن نیروهای فرامنطقه‌ای به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داشت.

رستمی با اشاره به روحیه رزمندگی شهید سلیم‌زاده اظهار داشت: وی همواره برای انجام مأموریت‌ها پیشقدم بود و روحیه‌ای سلحشورانه و رزمنده داشت و در شرایط مختلف بدون واهمه و با شجاعت مأموریت‌های محوله را انجام می‌داد.

وی افزود: شهید سلیم‌زاده در ادامه خدمت به پایگاه دریایی خرمشهر منتقل شد و در ده‌ها عملیات پهپادی علیه مواضع نیروهای آمریکایی مشارکت داشت و در اجرای مأموریت‌های عملیاتی در منطقه نیز نقش مؤثری ایفا کرد.

رستمی شهید سلیم‌زاده را فرماندهی دانا، باسواد و باتجربه توصیف کرد و گفت: این شهید همواره برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کرد.

معاون اطلاعات نیروی دریایی ارتش با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید سلیم‌زاده بیان کرد: دلسوزی، مسئولیت‌پذیری و فداکاری از ویژگی‌های برجسته این شهید بود و وی تا آخرین لحظه خدمت برای اسلام و کشور تلاش کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهید امیرحسین سلیم‌زاده با تقدیم جان خود در راه دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و استقلال کشور، به فیض شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیرحسین سلیم‌زاده، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان تأکید کردند.