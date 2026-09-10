تلاش برای حمله پهپادی به هواپیمای حامل «زلنسکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست‌وزیر نروژ مدعی شد هواپیمایی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را از مولداوی به اسلو منتقل می‌کرد تا در مراسم تشییع جنازه پادشاه نروژ شرکت کند، نزدیک بود با یک پهپاد برخورد کند.

بر اساس این گزارش، یوناس گار استوره در مصاحبه با شبکه عمومی رادیو و تلویزیون نروژ «ان‌آرکی» گفت: هواپیمای زلنسکی هنگام برخاستن از مولداوی نزدیک بود با یک پهپاد برخورد کند. این همان واقعیتی است که رئیس‌جمهوری اوکراین با آن زندگی می‌کند.

با این حال، استوره نگفت اطلاعات مربوط به این حادثه را از چه منبعی دریافت کرده و همچنین مشخص نکرد پهپاد دقیقاً چه فاصله‌ای با هواپیما داشته است.

خروج هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از مولداوی به مقصد نروژ روز سه‌شنبه پس از آن به تأخیر افتاد که مقام‌های مولداوی در پی مشاهده یک پهپاد، به‌طور موقت حریم هوایی این کشور را بستند.

سخنگوی دولت مولداوی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کتبی به رویترز گفت هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین پس از آن اجازه برخاستن پیدا کرد که مشخص شد یک پهپاد روسی در خاک مولداوی سقوط کرده است.

مقام‌های مولداوی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که دو پهپاد روسی وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند. یکی از آنها در زمینی در شمال پایتخت سقوط کرد و موجب آتش‌سوزی شد و پهپاد دوم به مسیر خود ادامه داد و وارد حریم هوایی رومانی شد.