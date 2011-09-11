به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین مذاکرات و توافقات صورت گرفته با صنف پارچه فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان همراه با رکود فعالیت این صنف، تحرکاتی توسط این صنف در بازار آغاز شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صنف پارچه فروشان در بازار اعتراضاتی داشتند، تصریح کرد: در مردادماه پس برگزاری جلساتی با این اتحادیه پارچه فروشان توافقاتی حاصل و مقرر شد که فعالیت کسبی خود را آغاز کنند اما با وجود توافقات صورت گرفته آنها به اعتراضات خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه اتحادیه پارچه فروشان پس از آن از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست وقت برای ملاقات حضوری داشتند، اظهارداشت: نمایندگان سازمان مالیاتی و اتحادیه در کمیسیون حاضر و مطالب خود را ارائه کرند و در نهایت جمع بندی ها اجرای دقیق قانون بود و پارچه فروشان باید مانند سایر صنف ها قانون را رعایت کنند و ضرب الاجل حداکثر 10 روزه برای اتمام کار توسط مجلس تعیین شد.

عسکری تصریح کرد: رئیس کمیسیون کتبا نتایج مباحث را به رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتحادیه ارسال کرد، اما اعتراض مجددا ادامه داشت و گروههای دیگری از بازار وارد این موضوع شدند و از هیئت رئیس مجلس در این خصوص درخواست وقت ملاقات کردند و در جلسه مشترک برگزار شده ضمن تاکید بر تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، دو بند هم به توافقات قبلی اضافه شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، قرار شد که سازمان امور مالیاتی نسبت به آموزش اقدام کرده و آنها هم برای آموزش مراجعه کنند، همچنین مقرر شد که بنگاهداران و عمده فروشان پارچه از مهر ماه سال 88 که مشمول اجرای قانون بودند و آن را اجرا نکردند، جریمه پرداخت کنند اما سازمان جریمه آنها را بخشید، اما این صنف باید در دوره جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند و مالیات آن را از مردم اخذ و به سازمان بپردازند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پارچه فروشان (بنکداران) القاء می کنند که آنها باید مالیات را بپردازند، در صورتی که پارچه فروشان پول مردم را می گیرند و در نزد خود نگه می دارند و با آن کاسبی می کنند و پس از 3 ماه پول را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازند.

وی عنوان کرد: طاقه فروشان از بنکداران جدا و از فروردین امسال مشمول پرداخت مالیات شدند، قرار شد که جریمه های دوره های قبلی آنها را ببخشیم، توافق دیگر در جلسات مذکور این بود که متری فروشان و خرده فروشان مشمول نیستند.

به گفته عسکری قرار شد که اتحادیه پارچه فروشان تا پایان شهریور ماه لیست بنکداران و عمده فروشان را از طاقه فروشان تفکیک کرده و بقیه را به ما اعلام کند. شورای اصناف، اتحادیه پارچه فروشان، انجمن اسلامی بازار، وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور توافقات جلسات را امضا و این موضوعات ابلاغ و به اطلاع پارچه فروشان رسید.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: علی رغم اعلام نظر از سوی هیئت رئیس مجلس و اطلاعیه به بازاریان و پارچه فروشان، اعتراضات ادامه یافت و گروههای دیگری وارد بحث اعتراض شدند ولی قانون تبعیضی برای هیچ گروهی قائل نیست.

وی تصریح کرد: اخیرا شنیده ام که صنف پارچه فروشان عنوان کرده اند که مشکل بحث آموزش نیست، بلکه آنها خواستار به تعویق افتادن اجرای قانون به مدت 5 سال هستند، با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در هر زمان و مکان آماده ارائه آموزشهای لازم است، متاسفانه این صنف برای آموزش اکره دارند.

عسکری در مورد اینکه یکی از اعتراضات صنف پارچه فروشان نسبت به ادبیات به کار گرفته شده توسط سازمان مالیاتی بوده است، اظهارداشت: ادبیات من اجرای قانون است و هیچ چیزی جز اجرای قانون را از کسی طلب نمی کنم، همه باید ادبیاتمان را درست کنیم.

وی اضافه کرد: مهلت پارچه فروشان تا پایان شهریور ماه تمدید شده است، البته کمیسیون اقتصادی مجلس از ما درخواست کرده است که یک ماه دیگر زمان را برای آنها تمدید کنیم، اما ما سه دوره زمان را تمدید کرده بودیم، بنابراین اگر نیاز باشد نسبت به اجرای درخواست کمیسیون اقدام می کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه آنچه اعتراض کرده اند راسته مشخصی از بازار تهران هستند، عنوان کرد: اگر یک راسته مغازه های خود را ببندند اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نمی دهد، ما فرض می کنیم که آنها به تعطیلات رفته اند.

به گفته وی بر اساس ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر پارچه فروشان اظهارنامه ندهند و فاکتور صادر نکنند، جریمه های سنگین به آنها تعلق می گیرد، این در حالی است که بیش از 47 درصد مالیاتها در کشورهای اروپایی بر اساس ارزش افزوه است، اما در ایران این رقم 10 درصد است.

وی گفت: بنکداران باید مالیات 7 دوره را بپردازند ولی جرایم آنها را می بخشیم، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آنها 3 ماهه و فصلی است، سازمان بر اساس قانون می تواند مدت زمان پرداخت مالیات و دوره آن را کوتاه نماید اما نمی تواند دوره را طولانی تر کند.

عسکری از الزام خرده فروشان به نصب ماشین های فروش و دستگاههای کارت خوان در زمانی که قانون برای آنها اجرا شود، خبرداد و عنوان کرد: ظرف 2 سال اول اجرای برنامه باید مشاغل و اصناف خود را مجهز به صندوق فروش کنند در غیراینصورت از معافیتهای قانون بهره مند نخواهند شد.

وی از رفع مشکلات مالیاتی با صنف طلافروشان خبرداد و تصریح کرد: برنامه ها مطابق توافقات به پیش می رود، بیش از 13 هزار نفر از این صنف ثبت نام به عمل آورده اند که 11 هزار نفر در دوره قبلی اظهارنامه دادند. ممکن است تعدادی از طلافروشان در درج مالیات تعلل کنند ولی اگر انجام ندهند ما به تکالیف قانون خود عمل می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ارائه اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی گفت: امسال 4 میلیون و 400 هزار اظهارنامه دریافت کردیم که از این تعداد یک میلیون و 916 هزار اظهارنامه الکترونیکی است که بیش از 40درصد را تشکیل می دهد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در طرح جامع مالیاتی کلیه اظهارنامه ها الکترونیکی است، افزود: در برخی از ساتانها مانند قزوین 100 درصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی دریافت شده است، ضمن اینکه در برخی از استانها بیش از 95 درصد اظهارنامه ها الکترونیکی بود که استانهای قم، گیلان آذربایجان غربی از جمله آنها بودند.

وی اضافه کرد: در تهران چه در حوزه پرداخت مالیات و چه در حوزه استقبال از طرحها و برنامه های سازمان، از سایر استانها عقب تر هستند، انتظار داشتیم که در تهران به دلیل تراکم مودیان مالیاتی وضعیت بهتر باشد، تهرانی ها خوب مالیات نمی دهند و این موضوع به عنوان یک علامت به جامعه باید منعکس شود.

عسکری ادامه داد: بخش زیادی از تمرکز فعالیتهای تجاری و اقتصادی در تهران متمرکز شده و شناسایی مودیان و درآمدهای مالیاتی در تهران مشکل تر از استانها است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه های جدید این سازمان برای شناسایی مودیان با همکاری سایر دستگاههایی که اطلاعات دارند، خبرداد.

وی در مورد مالیات بر ارزش افزوده سکه در مرحله فروش توسط بانک مرکزی گفت: در دوره سه ماهه فصل بهار بالغ بر 3.5 میلیارد تومان مالیات در این زمینه از بانک مرکزی دریافت شد، و برای دوره تابستان هم بانک مرکزی از اول تا 15 مهرماه فرصت برای ارائه اظهارنامه مربوطه دارد. سکه هایی که در بازار در گردش است فعلا مشمول پرداخت مالیات نشده تا اجحافی در حق مردم نشود.

عسکری پرداخت مالیات را شاخصی از رشد و توسعه اقتصادی دانست و افزود: در 5 ماهه ابتدای امسال 32 درصد در پرداخت مالیاتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته ایم.

وی تصریح کرد: در قانون جدید مالیاتها دو پایه جدید مالیات بر مجموعه درآمد و عایدی سرمایه گنجانده خواهد شد، با اطلاعات فعلیدر اقتصاد پیاده سازی پایه های مالیاتی تا حدودی با مشکل مواجه می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بازیکنان و مربیان فوتبال گفت: بازیکنان و مربیان فوتبال مودی هستند و با هماهنگی با فدراسیون قراردادهای آنها در تهران و سایر به ادارات مالیاتی ارسال و طبق آن مالیات دریافت می شود که شامل 5 درصد از رقم قرارداد است.

وی گفت: خبرنگاران هم در صورت ارائه تائیدیه از وزارت ارشاد می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.