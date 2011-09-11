یک میلیون راس دام بر علیه تب برفکی و مالت واکسینه شدند

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام عملیات فاز 24 واکسیناسیون تب برفکی در آذربایجان غربی، افزود: با اجرای این فاز تعداد 389 هزار و 830 راس گاو، گوساله و گاومیش در دو هزار و 200 واحد اپیدمیولوژیک با بکار گیری 33 اکیپ دولتی و 56 اکیپ بخش غیر دولتی برعلیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های کنترل بیماری فوق العاده مسری و خطرناک تب برفکی، واکسیناسیون مرتب و دوره ای توده جمعیت دامی حساس کشور است، اظهار داشت: در این راستا طرح ضربتی فاز 24 شامل مایه کوبی همگانی، همزمان و گروهی دامها بر علیه این بیماری در کلیه دامداریها و روستاها با هزینه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و یکصد وسی میلیون ریال اجرا شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنی از اتمام مراحل اجرای عملیات طرح واکسیناسیون بروسلوز یا تب مالت در استان خبر داد و بیان داشت: با اجرای عملیات مایه کوبی بروسلوز طی نیمه اول سال 90 تعداد 800 هزار راس گوسفند و بره در یک هزار و 800 واحد اپیدمیولوژیک با بکار گیری 33 اکیپ دولتی و 50 اکیپ بخش غیر دولتی مایه کوبی شدند.

دیلمقانی با اشاره به اینکه از برنامه های کنترل بیماری تب مالت بعنوان بیماری فوق العاده مهم و مشترک بین انسان و دام نیز واکسیناسیون مرتب و دوره ای توده جمعیت دامی حساس کشور محسوب می شود، ادامه داد: مایه کوبی دامها علیه بیماری تب مالت در قالب خرید خدمات بخش غیر دولتی با جمع هزینه پرداختی بالغ بر یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون ریالدر کنار فعالیت بخش دولتی با اولویت مایه کوبی کانونهای بیماری تب مالت انسانی انجام شد.

جریمه نقدی 100 میلیون ریالی عاملان فروش غیر مجاز مرغ زنده در پیرانشهر

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با پیگیری شبکه دامپزشکی پیرانشهرعاملان فروش مرغ زنده و کشتار غیر مجاز محکوم به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی شدند، گفت: زنده فروشی در بازارهای محلی و مغازه های مرغ فروشی یکی از مهمترین تهدیدات علیه بهداشت عمومی این شهرستان بود.

به گفته دیلمقانی در این راستا و با استناد به تصمیمات اتخاذ شده در جهت جلوگیری از کشتار طیور زنده در اماکن و معابر عمومی شهرها با اعلام جرم و شکایت شبکه دامپزشکی پیرانشهر، عملیات و اقدامات موثری در جهت بر چیدن بساط عوامل زنده فروشی وکشتار غیر مجاز مرغ زنده در سطح شهر انجام شد.

وی در خصوص بازرسی بهداشتی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی طی ماه رمضان در آذربایجان غربی نیز، اظهار داشت: در این راستا دو هزار و 134 مرکز به منظور کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در ایام مبارک ماه رمضان مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه اکیپهای بازرسی ستاد تشدید کنترل و نظارت بر بهداشت انواع فرآورده های خام دامی در قالب 29 اکیپ سیار و 18 اکیپ ثابت طی این مدت فعال بود، افزود: این گروهها از مراکز عرضه انواع فرآورده های خام دامی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، ماهی و رستوران و غذاخوریها بازدید کردند.

دیلمقانی اظهار داشت: در این راستا شش تن و 344 کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی ضبط و معدوم شد و تعداد هفت مرکزعرضه متخلف جهت برخورد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.