لبنان به همه تعهدات بین المللی پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نجیب میقاتی" گفت : لبنان به همه قطعنامه های بین المللی پایبند است و به تعهدات خود در قبال دادگاه بین المللی نیز عمل می کند.

وی افزود: ما نمی توانیم به صورت سلیقه ای عمل کنیم یعنی هر چه مطلوب است را انتخاب و مسائل ناخوشایند را حذف کنیم.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: مشکلات باید به دور از جنجالهای سیاسی و در کمال آرامش حل و فصل شود، زیرا آنچه اهمیت دارد منافع لبنان است و تحقق این امر با جنجال سازی مغایرت دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال 2012 لبنان افزود: کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است و ما به دنبال افزایش نظارت بر امور هستیم.