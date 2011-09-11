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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۰۴

نجیب میقاتی:

لبنان به همه تعهدات بین المللی پایبند است

لبنان به همه تعهدات بین المللی پایبند است

نخست وزیر لبنان با تاکید بر پایبندی کشورش به تعهدات بین المللی، جنجالهای سیاسی برخی گروهها را مغایر منافع این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نجیب میقاتی" گفت : لبنان به همه قطعنامه های بین المللی پایبند است و به تعهدات خود در قبال دادگاه بین المللی نیز عمل می کند.

وی افزود: ما نمی توانیم به صورت سلیقه ای عمل کنیم یعنی هر چه مطلوب است را انتخاب و مسائل ناخوشایند را حذف کنیم.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: مشکلات باید به دور از جنجالهای سیاسی و در کمال آرامش حل و فصل شود، زیرا آنچه اهمیت دارد منافع لبنان است و تحقق این امر با جنجال سازی مغایرت دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال 2012 لبنان افزود: کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است و ما به دنبال افزایش نظارت بر امور هستیم.

کد مطلب 1405077

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