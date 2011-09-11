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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

نعمتی نیا خبر داد:

برنامه "در جرگه عشاق" توسط حوزه هنری لرستان اجرا می شود

برنامه "در جرگه عشاق" توسط حوزه هنری لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان لرستان از اجرای برنامه "در جرگه عشاق" توسط حوزه هنری لرستان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نعمتی نیا ظهر یکشنبه در جمع کارکنان حوزه هنری لرستان اظهار داشت: بنا بر توافق استان با مسئولان ستادی حوزه هنری 19 تا 21 مهر ماه جاری اجرای ویژه برنامه "در جرگه عشاق" به هنرمندان حوزه هنری لرستان واگذار شده است.

وی ضمن تأکید بر لزوم اهتمام جدی در اجرای برنامه گفت: "در جرگه عشاق" نه تنها فرصتی مناسب برای معرفی درست چهره فرهنگی اجتماعی لرستان در پایتخت است بلکه با توجه به استعدادها و توانمندیهای معرفی شده سالهای اخیر در عرصه های هنری توسط حوزه هنری لرستان انتظار می رود برنامه های جذاب و تأثیر گذاری برای جامعه مخاطب در تهران اجرا شود.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: هر چند ما سه روز و سه شب برنامه در تهران اجرا می کنیم ولی این اجرا در معرض نقد و داوری تمام رسانه ها و در واقع تمام مردم ایران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1405141

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