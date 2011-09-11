همکاری های نفتی تهران-مسکو / نگرانی درباره نیروگاه بوشهر بی دلیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگی اشماتکو وزیرانرژی روسیه که به منظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به تهران سفر کرده است در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه ایران و رئیس طرف ایرانی کمیسیون در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادامه همکاری روس ها در برنامه های هسته ای ایران گفت: سطح همکاری که الان بدست آمده دستاوردی مشترک است و این تجربه باید در آینده استفاده شود.

وی افزود: تجربه همکاری هسته ای ایران و روسیه می تواند هم در نیروگاه بوشهر و هم در طرح های دیگر تکرار شود.

اشماتکو در عین حال با اشاره به بحران هسته ای در ژاپن گفت: هم اکنون انرژی اتمی دوره سختی را پشت سر می گذارد و جامعه جهانی انتظار دارد نرم های ایمنی بالا برود و فکر می کنم ایران و روسیه آینده خوبی برای اجرای طرح های دیگر دارند اما این باید همزمان با پروسه های جهانی برای ارتقا سطح ایمنی صورت بگیرد.

وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سئوالی در خصوص نصب سامانه های موشکی ناتو در ترکیه گفت: من کارشناس امنیتی و نظامی نیستم و برای من سخت است که مسائل نظامی را ارزیابی کنم اما موضوع روسیه مشخص بوده و در مورد استقرار سپر موشکی در ترکیه موضع اصولی ما تغییر نکرده است.

خبرنگار اینترفکس روسیه از اشماتکو در خصوص مسائل نفتی بین دو کشور سئوال کرد که وی در پاسخ گفت : ما امروز طرح های مختلفی را از جمله در حوزه گازپروم بررسی کردیم تا راه حل هایی برای کار مشترک دنبال کنیم و امیدواریم در مذاکرات با وزیر نفت ایران موضوع همکاری در منابع آذر نهایی شود.

وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با ایمنی نیروگاه بوشهر نیز گفت: نیروگاه اتمی بوشهر با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی ساخته شده و تمامی پروسه های بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را تایید می کند و هیچ انحرافی از استانداردها در ایمنی نیروگاه بوشهر وجود ندارد.

وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی نگران خطرات نیروگاه بوشهر باشد.

اشماتکو در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در زمان راه اندازی کامل نیروگاه بوشهر چه مقامی از روسیه برای شرکت در جشن به ایران سفر می کند گفت: ما در روسیه اصطلاحی داریم به این تعبیر که زندگی می کنیم و می بینیم . یعنی هر چیزی به موقعش قطعا افتتاح کامل نیروگاه بوشهر جشن بزرگی خواهد بود که از روسیه نیز در آن شرکت خواهند کرد اما بعدا اعلام خواهد شد و ایران و روسیه با یکدیگر این جشن را برگزار خواهند کرد.