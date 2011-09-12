برخی احزاب استان مرکزی فقط در زمان انتخابات فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: گلایه احزاب از حوزه سیاسی امنیتی استانداری مرکزی مبنی عدم هم اندیشی این حوزه با آنها قابل قبول نیست زیرا درب اتاق من همیشه به روی احزاب مخالف و موافق دولت باز است اگر کوتاهی صورت گرفته مقصر خود احزاب هستند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در خصوص موضع معاونت سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در برابر مشکلات کارگری موجود در استان بیان داشت: بخش عمده مشکلات کارگری استان مرکزی به نحوۀ مدیریت واحدهای صنعتی بر می گردد و مسائل کارگری مطمئنا در جایگاه خود بررسی شده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی بیان داشت: اگر عده ای توقع دارند ما در چارچوب افکار آنها با مسائل برخورد کنیم باید بدانند که معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در چارچوب قوانین و وظایف تعریف شده برای این حوزه عمل می کند نه خارج آن.



نصراللهی گفت: شهر اراک یکی از قطبهای صنعتی کشور است که جامعه کارگری، بخش قابل توجه جمعیت این شهر را تشکیل می دهد بنابراین بروز و ظهور مشکلات کارگری در چنین فضایی امر بعیدی نیست.



وی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر ضرورت مراقبت از فضای انتخاباتی استان بیان داشت: ما در آستانه برگزاری انتخاباتی بزرگ در کشور هستیم و هیچ کس حق ندارد با اظهار نظر پیرامون مسائلی که در حوزه کاری او قرار ندارد فضای انتخابات استان را مشوش کند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: بی طرفی معاون سیاسی امنیتی استاندار باید برای احزاب، جریانهای سیاسی و کاندیداها مشخص باشد از این رو از پاسخگویی به سئوالاتی که در آنها نام افراد صریحا برده شود در تمام مصاحبه ها اعم از مطبوعاتی، تلفنی یا حضوری معذورم.