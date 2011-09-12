دانشگاه شهرکرد کمبود آب دارد/ استفاده از فاضلاب شهری برای رفع کم آبی

اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اضافه کرد: یکی از ظرفیتهای بزرگ استان چهارمحال و بختیاری فراوانی آب و وجود 10 میلیارد متر مکعب از این مایع حیات در استان است اما متاسفانه دانشگاه شهرکرد مشکل کمبود آب دارد و برای رفع آن به دنبال تامین آب از راههای مختلف حتی استفاده از فاضلابهای شهری به منظور تامین آب فضای سبز بزرگ دانشگاه هستیم.

وی درباره علت این کمبود آب در دانشگاه شهرکرد، عنوان کرد: علت این کمبود آب شاید این باشد که روی استحصال آبهای سطحی سرمایه گذاری کمی انجام شده است.

اسدی درباره وضعیت تامین آب شرب، اظهار داشت: دانشگاه شهرکرد مشکل آب شرب ندارد، زیرا آن را از سیستم آب شهری استان تهیه می کند.

به گفته رئیس دانشگاه شهرکرد، این دانشگاه دو راه برای مبارزه با مشکل کمبود آب از طریق انجام پروژه های کوتاه مدت و استفاده از آبهای تصفیه شده فاضلاب شهری در پیش گرفته است.

اسدی با اشاره به جزئیات پروژه های کوتاه مدت در دانشگاه شهرکرد، گفت: ترمیم یا بازیابی چاههای کشاورزی به منظور افزایش عمر آنان برای رفع مشکل کمبود آب، یکی از این راههاست که در دانشگاه شهرکرد انجام شد و راه دیگر استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب شهری است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه نخست انجام شد و راه دوم رفع کمبود آب هم اکنون در دست مطالعه است.