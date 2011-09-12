آرای رالز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان رالز فیلسوفی است که در سنت لیبرالیسم نظریه عدالت را مطرح کرده است. در واقع تلاش رالز برای پر کردن خلأی در سنت لیبرالیسم بوده است. رابرت تیلور در این اثر درصدد است تا نظریه عدالت در سنت لیبرالیسم و در عصر روشنگری را مورد توجه قرار دهد.

از اینرو او آرای فیلسوفان عصر روشنگری از جمله کانت و نظریه عدالت کانت به مثابه انصاف را با آنچه نظریه عدالت به مثابه انصاف رالز است مورد مقایسه قرار می‌دهد.

جان رالز فیلسوف آمریکایی معاصر به دلیل صورت‌بندی خود از نظریه عدالت مشهور است. او از چهره‌های بنام فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق در سده بیستم محسوب می‌شود که واضع نظریه عدالت یا نظریه‌ای در باب عدالت است.

از نظر وی عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است، همچنان که حقیقت برای نظام تفکر. وی عدالت را مقدم بر خوشبختی می‌داند و تأکید می کند که خوشی و کامیابی آنگاه به‌عنوان یک ارزش مثبت تلقی می‌شود که عادلانه بودن آن محرز باشد. بنابراین عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی‌گرفتن آمال و ارزشهای مورد نظر خود را پیدا می‌کنند.

این کتاب با عنوان "احیای رالز" از سوی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر شده است. رابرت تیلور استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیاست.