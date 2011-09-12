افزایش 75 درصدی صادرات مواد معدنی از مجتمع بندری شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون چهار میلیون و 330 هزار تن مواد معدنی از مجتمع بندر شهید رجایی به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین صادر شد که با رشد 75 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم 10درصد عملیات تخلیه و بارگیری بنادر استان بود، گفت: سنگ آهن و کرومیت عمده ترین موادمعدنی صادر شده از طریق این بندر به خارج از کشور را تشکیل می دهد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، میزان اشتغال نیروهای مرتبط با صادرات مواد معدنی در مجتمع بندری شهید رجایی را حدود یک هزار نفر عنوان کرد.

وی در عین حال از برنامه ریزی جامع در زمینه توسعه صادرات مواد معدنی در این بندر خبر داد و گفت: سرمایه گذاری بسیاری توسط شرکتهای بخش خصوصی در این بندر انجام شده که پیش بینی می شود سهم صادرات این بخش طی ماههای آینده افزایش چشمگیری یابد.

عفیفی پور افزود: در این مدت هشت میلیون و 504 هزار و 638 تن کالاهای غیرنفتی از طریق این بندر به خارج از کشور صادرشد که از رشد هشت درصدی برخوردار بوده است.