احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج سامانه بارشی از استان اظهار کرد: سامانه‌ای که طی روزهای گذشته آسمان استان را تحت تأثیر قرار داده بود، از سطح استان خارج شد؛ این سامانه بارش‌های چشمگیری به‌ویژه در نواحی شمالی به همراه داشت، به‌طوری که در شهر ایوان حدود ۱۱۶ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید، در حالی که در نواحی جنوبی استان بارش‌ها چندان قابل توجه نبود.

وی افزود: برای امروز هرچند سامانه از استان خارج شده، اما رطوبت باقی‌مانده در جو می‌تواند طی برخی ساعات موجب افزایش ابر و رگبارهای پراکنده، به‌ویژه در ارتفاعات شود؛ هرچند انتظار بارش چشمگیری وجود ندارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، جو استان تا حدود یک هفته آینده پایدار خواهد بود و بارندگی در این بازه پیش‌بینی نمی‌شود؛ اما از امروز هوای سرد وارد استان می‌شود و دمای هوا کاهش می‌یابد.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: شب‌های سردی پیش رو داریم و به‌ویژه تا روز پنجشنبه در نواحی سردسیر، دما در برخی مناطق به محدوده صفر تا دو درجه خواهد رسید؛ بنابراین کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما بیندیشند.

وی در پایان گفت: به تدریج در روزهای پایانی هفته افزایش دما رخ می‌دهد و دمای استان به وضعیت نرمال خود بازمی‌گردد.