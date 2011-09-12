برنامه زنده تلویزیونی "مل مل" از شبکه دو سیما در بندرعباس اجرا میشود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از حضور برنامه تلوزیونی "مل مل" از شبکه دو صدا و سیما در بخش جنبی پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی هرمزگان خبر داد و بیان داشت: جهت پر بار شدن جشنواره هر دوره، علاوه بر بخش اصلی در بخش جنبی نیز برنامه های مختلفی جهت مخاطبان ارائه می شود تا بدینوسیله با ابعاد بیشتر فرهنگ رضوی آشنا شوند.

وی افزود: برگزاری ایستگاه نقاشی با موضوع امام رضا (ع)، کارگاه عروسک سازی، نمایشگاه عکس رضوی، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، کارگاه قصه گویی رضوی، مسابقه نامه ای به امام رضا (ع)، اهداء کتاب کودک از مهمترین برنامه های بخش جنبی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو است.

دبیر پنجمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی هرمزگان عنوان کرد: با هماهنگی صدا و سیما و همکاری شبکه دو برنامه تلوزیونی "مل مل" در محل جشنواره به صورت زنده اجرای برنامه خواهد داشت که به طور مستقیم در سراسر کشور پخش خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: در اجرای برنامه های بخش جنبی جشنواره، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و سیمای مرکز خلیج فارس و انجمنهای مختلف فرهنگی هنری مشارکتی در خور و شایسته ای دارند.