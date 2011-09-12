تماشاگران را باید با تئاتر آشتی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین چراغی بیان کرد: این دومین حضور من در جشنواره است و امسال با یک اثر ترکیبی در بخش عروسکی حضور خواهم یافت و دلیل انتخاب شیوه ترکیبی بر اساس این است که شاهد بودم بسیاری از گروه ها دچار کارهای تکراری و بعضا سطحی شده بودند و قصد دارم شیوه جدیدی را معرفی کنم.

وی در خصوص نحوه استقبال مردم از نمایشهای دینی – مذهبی عنوان کرد: هر وقت اسم کار مذهبی می آید مردم احساس می کنند با فرم، زبان، ساختار و مولفه های خاص و غم انگیز و حزن آلود مواجه هستند و در حقیقت اینگونه نمایش ها نیز در لایه های سطحی باقی می ماند و هیچگاه به عمق و لایه های زیرین پرداخته نمی شود.

کارگردان نمایش "سفر شگفت انگیز رعنا" در ادامه اضافه کرد: امسال بیائیم مخاطبان را با نمایش آشتی دهیم و با رنگهای شاد و گوناگون، فرمهای زیبا و منحصر به فرد و ساختار مناسب نمایشها را عرضه کنیم و در این صورت می توانیم پیام خود را به مناسب ترین شکل ارائه دهیم و دچار تکرار نیز نشویم.

این کارگردان نمایش تصریح کرد: هیچ مخاطبی از شعار و نصیحت مستقیم لذت نمی برد و معتقد هستم در کارهای نمایشی کودک می باید از شیوه های غیر مستقیم و با استفاده از فرمهای جذاب منظور مورد نظر را به مخاطب انتقال داد.

وی سطح تئاتر هرمزگان را مطلوب و مناسب دانست و گفت: کارگردانان بسیار خوبی در هرمزگان فعالیت می کنند که دارای سبک و شیوه مختص به خود هستند و در میان هنرمندان تئاتر کشور نیز چهره ای شناخته شده محسوب می شوند و دلیل مطرح بودن گروههای نمایشی در تهران و سایر شهرهای بزرگ به دلیل دانش و تجربه بیشتر نیست بلکه بخاطر امکانات، منابع، اساتید، سالنهای نمایش است و اگر کارگردانان شهرستانی به تهران بیایند با توجه به استعداد و پتانسیل خوب از همه پیشی می گیرند.

چراغی در ادامه به ارائه یک پیشنهاد جهت بهتر شدن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی پرداخت و افزود: یکی از دلایل رشد و مطرح شدن جشنواره های، فجر، رشد، سفارش کار به اساتید مطرح و کارگردانان برجسته است که در بخش ویژه جشنوارها به نمایش در می آید و باعث جلب نظر مخاطبان و توجه رسانه ها به این جشنواره ها می شود.

کارگردان نمایش " سفر شگفت انگیز رعنا" یاد آور شد: گروه هایی که برای جشنواره های تخصصی نمایش آماده می کنند نیازمند پشتیبانی بیشتر هستند و اکثر آنها با هزینه های شخصی و اجاره سالن فعالیت می کنند و ضرورت دارد با مکاتبات دبیرخانه و جلب حمایت ادارات فرهنگ و ارشاد زمینه تسهیل فعالیت آنها فراهم آید.