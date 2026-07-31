«نردبان» به میناب رسید؛ روایت شاهدان فاجعه از جنایت آمریکایی-صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و بیست و چهارمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۹ مرداد ماه روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. برنامه‌ «نردبان» در ادامه‌ سفرنامه‌ خود برای روایت جنگ رمضان، به حمله‌ وحشیانه‌ آمریکا به مدرسه‌ «شجره‌ طیبه»‌ میناب می‌پردازد و روایتی کمتر شنیده شده از جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در میناب را از دریچه‌ نگاه فیلمسازان مستند و عکاسان به تصویر می‌کشد.

محمدصادق اسماعیلی فیلمساز مستند، مهمان این قسمت است و در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ موضوع میناب، حمله‌ دشمن به مدرسه‌ «شجره‌ طیبه» و فیلم مستندی که پس از آن درباره‌ همین مدرسه آغاز کرده است، سخن می‌گوید.

در بخش دیگری از برنامه‌ این هفته، حمید وکیلی و محسن محسنی‌فر عکاس، مهمان «نردبان» می‌شوند و درباره‌ عکس‌هایی که از میناب ثبت و ضبط کرده‌اند، سخن می‌گویند. این ۲ عکاس مستند پس از فاجعه میناب در آنجا حضور داشته و روایت نخستین روزها را برای نخستین بار بیان می‌کنند.

سفرنامه‌ «نردبان» شامل سفر به میناب، بندرعباس، لامرد، شیراز و اصفهان است و در قسمت‌های بعدی، روایت‌های دیگری از آن نیز روی آنتن تلویزیون می‌رود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ است.