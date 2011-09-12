اکثر بیمارستانهای تهران با وقوع زلزله فرو می ریزند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان صحرایی شهید رهنمون در منطقه قیامدشت با بیان این مطلب، گفت: بیشتر بیمارستانهای شهر تهران فرسوده بوده و تعداد بیمارستان های تازه تاسیس در این شهر بسیار کم است.

وی با اشاره به قدمت 86 ساله بیمارستان اکبر آبادی تهران، افزود: تخت های بیمارستانی نیز در تهران کم، فرسوده و قدیمی است، بنا براین باید در زمینه درمان در این شهر بزرگ کار اساسی صورت گیرد.

دستجردی با اشاره به اینکه اگر تهران دچار بلیه ای طبیعی شود اکثر بیمارستانهای آن فرو می ریزد، گفت: راه اندازی بیمارستانهای صحرایی در شرایط اضطراری و غیراضطراری می تواند کمک زیادی به درمان در چنین شرایطی کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: با کمک بسیج جامعه پزشکی تاکنون 30 بیمارستان صحرایی در اقصی نقاط کشور راه اندازی شده که این بیمارستانها با توجه به کاسته شدن جمعیت روستایی و افزایش حاشیه نشینی شهری معضلات درمانی را به خوبی برطرف کرده است.

وی با اعلام اینکه باید فعالیتهای نظام سلامت را با هماهنگی بسیج پیش ببریم تا از سیستم سنتی خارج شویم، اظهار داشت: برای توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق محروم ناگزیر از رجوع به تفکر بسیجی هستیم تا بتوانیم چهره نظام سلامت را تغییر داده و خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مراجعان به بیمارستانهای صحرایی در صورت لزوم به بیمارستانهای بالاتر ارجاع داده می شوند، گفت: یک گروه چشم پزشکی نیز چندی پیش در مشهد اقدام به خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم کردند و با راه اندازی یک اتاق عمل سیار توانستند در یک روز 100 عمل آب مروارید انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته خدمات سلامتی بسیار خوبی به مردم ارائه شده است، اظهار داشت: در طول 5، 6 سال گذشته 16 هزار تخت بیمارستانی راه اندازی شده و 4 هزار تخت نیز امسال به بهره برداری می رسد.

دستجردی افزود: مرکز ترومای بیمارستان سینا نیز با 400 تخت تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: 66 هزار تخت بیمارستانی نیز در حال ساخت است و تا دو سال دیگر تعداد تختهای بیمارستانی به 85 هزار تخت می رسد که این میزان برابر کل تختهای بیمارستانی ایجاد شده در دولتهای قبل است.