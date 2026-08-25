احتمال جدایی مهاجم تاثیرگذار پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر زنان در شرایطی وارد نوزدهمین دوره خود میشود که حضور همزمان دو باشگاه بزرگ پایتخت توجه بیشتری را به این مسابقات جلب کرده است. پرسپولیس فصل گذشته برای نخستینبار در لیگ برتر زنان حضور پیدا کرد و استقلال نیز در فصل جدید به جمع تیمهای حاضر در بالاترین سطح فوتبال زنان ایران اضافه خواهد شد.
طبق برنامه سازمان لیگ مراسم قرعهکشی مسابقات روز سوم شهریور برگزار خواهد شد و ۱۰ تیم شرکتکننده رقبای خود را خواهند شناخت. مسابقات نیز از روز بیستم شهریور آغاز خواهد شد و دو تیم سرخابی برای اولینبار در تاریخ فوتبال زنان مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
استقلال در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر زنان هدایت تیمش را به مریم ایراندوست سپرده است و آبیپوشان فعالیت خود را برای ساختن تیمی مدعی آغاز کردهاند. استقلال در روزهای اخیر نیز با هاجر دباغی کاپیتان پیشین سپاهان و بهترین گلزن تاریخ این باشگاه قرارداد امضا کرده است و به دنبال تقویت بیشتر فهرست خود خواهد بود.
پرسپولیس با چند خروجی مهم روبهرو شده است
شرایط پرسپولیس در آستانه فصل جدید متفاوت از استقلال دنبال میشود و سرخپوشان علاوه بر تعیین تکلیف نیمکت باید فهرست بازیکنان خود را نیز مدیریت کنند. پرسپولیس فصل گذشته نخستین حضورش در لیگ برتر را تجربه کرد و در پایان مسابقات در رتبه هفتم قرار گرفت.
عملکرد فصل گذشته باعث شد مدیران باشگاه تصمیم به تغییر سرمربی بگیرند و نیلوفر اردلان را برای هدایت تیم انتخاب کنند. در کنار تغییر روی نیمکت چند بازیکن نیز از پرسپولیس جدا شدهاند و همین مسئله باعث شده است ترکیب فصل آینده سرخپوشان با تغییرات قابل توجهی مواجه شود.
ثنا صادقی و فاطمه قاسمی از جمله بازیکنانی هستند که جدایی آنها از پرسپولیس قطعی شده است و خروج این نفرات میتواند روی ساختار تیم در فصل آینده تأثیر بگذارد. با این حال مهمترین ابهام پرسپولیس همچنان به وضعیت زهرا قنبری مربوط میشود و آینده این بازیکن میتواند شرایط سرخپوشان را بیش از پیش تغییر دهد.
قنبری در آستانه جدایی از پرسپولیس؟
زهرا قنبری یکی از مهمترین بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته محسوب میشد و کاپیتان تیم ملی زنان ایران نیز به شمار میرود. قنبری به دلیل تجربه بالا و توانایی گلزنی یکی از مهرههای تأثیرگذار فوتبال زنان ایران محسوب میشود و جدایی احتمالی او میتواند ضربه مهمی به ترکیب پرسپولیس وارد کند.
در روزهای اخیر گفته میشود قنبری تمایلی به ادامه همکاری با پرسپولیس تحت هدایت نیلوفر اردلان ندارد و همین مسئله آینده او را در این تیم با ابهام مواجه کرده است. اختلافات گذشته قنبری با اردلان نیز یکی از دلایلی عنوان شده است که باعث شده احتمال جدایی این بازیکن از جمع سرخپوشان افزایش پیدا کند.
در همین شرایط بحث احتمال حضور زهرا قنبری در استقلال نیز مطرح شده است و اگر این انتقال نهایی شود یکی از مهمترین جابهجاییهای فصل نقلوانتقالات فوتبال زنان رقم خواهد خورد. حضور قنبری در استقلال میتواند علاوه بر تقویت خط حمله آبیپوشان نخستین دربی زنان پایتخت را نیز از نظر تقابل بازیکنان سرشناس جذابتر کند.
البته تا این لحظه انتقال قنبری به استقلال قطعی نشده است و وضعیت این بازیکن همچنان باید در روزهای آینده مشخص شود. پرسپولیس نیز در صورت جدایی قنبری مجبور خواهد شد برای جبران این خروج مهم به سراغ گزینههای جدید برود و ترکیب خود را دوباره تقویت کند.
مشکل اردلان بالاخره حل شد؟
در شرایطی که وضعیت بازیکنان پرسپولیس با ابهامهایی همراه شده پرونده سرمربیگری نیلوفر اردلان نیز برای مدتی به یکی از چالشهای اصلی باشگاه تبدیل شده بود. اردلان پس از انتخاب به عنوان سرمربی پرسپولیس به دلیل قراردادی که با ایستا البرز داشت با مشکل جدایی مواجه شد و حتی ادامه حضورش در جمع سرخپوشان در مقطعی زیر سؤال رفت.
مدیران پرسپولیس با وجود این اتفاق تصمیم گرفتند فرصت لازم را در اختیار اردلان قرار دهند تا مشکل خود را با باشگاه ایستا حل کند. گفته میشود اخیرا جلسهای میان اردلان و مدیران ایستا برگزار شده و طرفین برای جدایی به توافق رسیدند.
با حل شدن این اختلاف اردلان مشکلی برای حضور روی نیمکت پرسپولیس نخواهد داشت و میتواند تیمش را برای فصل جدید آماده کند. سرخپوشان در فاصله باقیمانده تا آغاز لیگ باید تکلیف فهرست خود را مشخص کنند و برای جبران خروجیهای مهم چند بازیکن جدید به خدمت بگیرند.
پرسپولیس و استقلال در مسیر یک فصل تاریخی
فصل جدید لیگ برتر زنان در شرایطی آغاز خواهد شد که دو تیم بزرگ پایتخت برای نخستینبار همزمان در این مسابقات حضور خواهند داشت. استقلال با هدایت مریم ایراندوست در حال ساخت تیمی جدید است و پرسپولیس نیز پس از تغییر روی نیمکت به دنبال جبران ناکامی فصل گذشته خواهد بود.
در این میان وضعیت زهرا قنبری میتواند یکی از مهمترین اتفاقات پیش از آغاز مسابقات باشد و احتمال انتقال او به استقلال نیز بر جذابیت رقابت دو تیم خواهد افزود. حالا باید دید در روزهای باقیمانده تا آغاز لیگ پرسپولیس میتواند ستاره خود را حفظ کند یا قنبری راهی استقلال و یا تیم دیگری خواهد شد.
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