به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه ناوگان اتوبوسرانی برقی در تهران، نحوه توزیع این اتوبوس‌ها میان مناطق مختلف شهر به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است؛ به‌ویژه در مناطقی که سهم کمتری از ناوگان برقی دارند و همچنان بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی مسافران با اتوبوس‌های دیزلی انجام می‌شود.

علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار مهر دررابطه با توزیع اتوبوس‌های برقی در مناطق مختلف تهران و وضعیت مناطقی مانند مناطق ۲۰ و ۲۲ اظهار کرد: مناطقی که اعلام کردید، عمدتاً در برنامه نوسازی قرار دارند و اتوبوس‌های جدید نیز با اولویت مناطق کم‌برخوردار و همچنین بخش‌هایی از مرکز شهر که از نظر آلودگی هوا شرایط ویژه‌تری دارند، توزیع شده‌اند.

وی افزود: هر زمان اتوبوس‌های دیگری که برای نوسازی ناوگان قرارداد آنها منعقد شده است وارد شود، این اتوبوس‌ها نیز بر اساس اولویت و با توجه به میزان آلودگی هر منطقه توزیع خواهند شد.

علیزاده درباره وضعیت منطقه ۲۲ گفت: در این منطقه اتوبوس‌های دیزلی داریم و با توجه به اینکه منطقه ۲۲ در غرب تهران قرار دارد و شرایط جابه‌جایی هوا در این محدوده متفاوت است، در اولویت‌های نخست برای استقرار اتوبوس‌های برقی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده اتوبوس‌های برقی در مرکز تهران مستقر هستند و محدوده‌هایی مانند مسیر بهارستان تا جمهوری از الگوی اصلی استقرار این اتوبوس‌ها محسوب می‌شوند. در شرق و جنوب تهران نیز اتوبوس‌های برقی مستقر شده‌اند.

علیزاده خاطرنشان کرد: در مناطق شمالی تهران تعداد اتوبوس‌های برقی کمتر است و این مناطق در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند تا با ورود اتوبوس‌های جدید، توزیع ناوگان بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده انجام شود.