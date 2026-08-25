خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هراس از سگ‌های بی‌صاحب در کرمان، این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است.

از کودکانی که در مسیر خانه با چشم‌هایی هراسان به اطراف می‌نگرند تا بانوانی که از ترس سگ های ولگرد تنها به خیابان نمی رود، همگی روایتی از شهری را بازگو می‌کنند که صدای سگ های ولگرد در طول شب موجب نگرانی والدین می شوند.

ساعات نخستین روز، زمانی است مردم برای رسیدن به محل کار از خانه خارج می شوند می توان در مناطق مختلف شهر سگ های ولگرد را به خصوص در حاشیه شهر مشاهده کرد.

بانوی جوانی که چندی پیش، حمله یک سگ بی‌صاحب او را راهی بیمارستان کرد، حالا دیگر مسیر پیاده‌روی به محل کارش را کنار گذاشته و منتظر می‌ماند تا خودرویی او را سوار کند.

زهرا در گفت‌گویی با خبرنگار مهر، با اشاره به زخمی که هنوز جای آن بر دستانش باقی است، می‌گوید: یک روز صبح برای خرید نان از خانه خارج شدم و مثل همیشه در حال عبور از گذر محله بودم که چند سگ به من حمله کردند.

وی می افزاید: تعجب آور است که درست در وسط شهر شاهد حضور این تعداد سگ باشیم که بی محابا به مردم حمله می کنند و کسی هم پاسخگو نیست.

سگ های ولگرد مهمانی ناخوانده برای کرمان

اما این داستان‌ها، تنها به مرکز شهر کرمان ختم نمی‌شود. در یکی از بوستان های این شهر که آخر هفته‌ها پذیرای مردم است، سگ‌ها به مهمانانی ناخوانده تبدیل شده‌اند.

یکی از اهالی شهرک مطهری که خانه اش مجاور پارک جنگلی است با اشاره به این موضوع، دلیل اصلی تداوم حضور سگ‌ها در این منطقه را رفتارهای احساسی برخی مردم می‌داند که با غذا دادن به حیوانات، آن‌ها را به این مکان عادت داده‌اند.

محمد، می‌گوید: تعدادشان کم شده، اما هنوز هستند و مادامی که کسی به آنها غذا بدهد، اینجا را خانه خود می‌دانند.

روایت او با خنده‌ای تلخ همراه می‌شود: در اینجا کودکان بسیاری بازی می کنند و محل پیاده روی مردم است؛ با شروع شدن شب به خصوص زمان هایی که برق قطع می شود دسته های سگ های ولگرد اینجا جمع می شوند.

شهروندان کرمانی تأیید می‌کنند که در محلات مرکزی و پرتردد، کمتر شاهد پرسه‌زنی سگ‌های بی‌صاحب هستند، با این حال، نگرانی از هجوم مجدد این حیوانات از روستاها و مناطق اطراف، همچنان یکی از دغدغه‌های جدی باقی مانده است، به طوری که در جاده کوهپایه و روستاهای اطراف آن همچنین در منطقه گردشگری ده بالا و منطقه هفت باغ می توان سگ های ولگرد را مشاهده کرد که مزاحم گردشگرانی می شوند که در این مکان ها اتراق می کنند.

ابراهیم، یکی از ساکنان قدیمی شهر که سال‌هاست شاهد رفت‌وآمد سگ‌های ولگرد در محله‌شان بوده، می‌گوید: نمی‌توانیم بگوییم مشکل حل شده، فقط کمتر شده است و هنوز در برخی نقاط، شاهد پرسه‌زنی آنها هستیم و این یعنی کار ناتمام است.

تعداد سگ های ولگرد کمتر شده است

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر با ترسیم تصویری متفاوت از وضعیت کنونی معابر این کلان‌شهر، اعلام کرد که دغدغه دیرینه شهروندان درباره حضور سگ‌های ولگرد، پس از سال‌ها کشمکش، اکنون از فاز «اضطرار و بحران» خارج شده و در مسیر «کنترل و مدیریت اصولی» قرار گرفته است.

محمدرضا کمساری، در تشریح عملکرد این نهاد نظارتی، حوزه تحت پوشش خود را یکی از پربازخوردترین بخش‌های شورا توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه پنج سازمان کلیدی شامل آتش‌نشانی، آرامستان‌ها، مدیریت پسماند، ساماندهی مشاغل و فضای سبز زیر چتر این کمیسیون فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: حجم بالای تماس‌ها و مراجعات مردمی، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این خدمات در زندگی روزمره شهروندان کرمانی است.

این عضو شورا، سال ۱۴۰۰ را نقطه عطفی در تاریخچه مواجهه با این معضل دانست و گفت: در آن مقطع زمانی، برآوردها حاکی از وجود حدود ۶ هزار قلاده سگ مولد در سطح شهر کرمان بود و رها کردن این روند طبیعی، می‌توانست منجر به جهش نمایی جمعیت و تبدیل شدن یک مسئله زیست‌ محیطی به یک تهدید جدی برای امنیت روانی و بهداشت عمومی شود.

کمساری، در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای اجرایی، از پیاده‌سازی یک مدل ترکیبی خبر داد.

وی توضیح داد: تمرکز اصلی بر شکستن چرخه تولید مثل از طریق طرح‌های گسترده عقیم‌سازی بوده است. همچنین همزمان، عملیات جمع‌آوری ایمن، نگهداری موقت در مراکز مجاز و همچنین واگذاری قانونی بخشی از حیوانات سالم، به موازات رسیدگی ویژه به موارد بیمار و آسیب‌دیده «با اخذ مجوزهای شرعی و قانونی»، ستون‌های اصلی این برنامه را تشکیل داده‌اند.

نایب‌ رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان تأکید کرد: اگرچه ارائه یک عدد دقیق و لحظه‌ای از کاهش جمعیت فعلی به دلیل متغیرهای زیاد امکان‌پذیر نیست، اما واقعیت میدانی گویای حقیقت دیگری است.

وی افزود: مشاهدات عینی در خیابان‌ها و پارک‌ها نشان می‌دهد که شدت و فراوانی مواجهه با این حیوانات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

سگ‌های ولگرد تهدیدی جدی برای شیوع هاری هستند

یک دامپزشک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب در کرمان، نسبت به شیوع بیماری کشنده هاری هشدار داد و گفت: هاری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که در صورت ابتلا، ۱۰۰ درصد کشنده بوده و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد.

محمدحسن قوام، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هاری یک بیماری بسیار خطرناک است که از طریق گازگرفتگی یا خراشیدگی توسط حیوان مبتلا به انسان منتقل می‌شود، اظهار داشت: بیماری هاری ۱۰۰ درصد کشنده است و متأسفانه هیچ درمان مؤثری برای آن وجود ندارد و به محض بروز علائم بالینی، مرگ بیمار قطعی است

وی افزود: از این رو، پیشگیری از این بیماری، تنها راه مقابله با آن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سگ‌های ولگرد به دلیل عدم نظارت و واکسیناسیون، به عنوان مهم‌ترین مخزن و ناقل بیماری هاری در جوامع شهری شناخته می‌شوند، ادامه داد: با توجه به افزایش ارتباطات جمعیت انسانی با سگ‌های ولگرد، در صورت ابتلای حیوان به بیماری هاری، احتمال گاز گرفتگی و انتقال بیماری به انسان بسیار بالا است و بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۸۰ درصد موارد حیوان‌گزیدگی در استان کرمان ناشی از گزش سگ بوده است.

این دامپزشک با اشاره به آمارهای منتشرشده درباره موارد حیوان‌گزیدگی در استان کرمان، خاطرنشان کرد: بر اساس برخی گزارش‌ها، سالانه بیش از ۲ هزار مورد سگ‌ گزیدگی در کرمان ثبت می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر مواردی از فوتی ناشی از هاری نیز در استان گزارش شده است که این آمارها نشان می‌دهد که موضوع سگ‌های ولگرد، فراتر از یک معضل شهری، یک تهدید جدی برای سلامت عمومی است.

قوام، با بیان اینکه کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد و ساماندهی آن‌ها، اصلی‌ترین راهکار برای پیشگیری از شیوع هاری است، تصریح کرد: افزایش بی‌رویه جمعیت سگ‌های ولگرد، علاوه بر افزایش خطر گزش و انتقال بیماری، هزینه‌های سنگینی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می‌کند؛ لذا باید با یک برنامه جامع و منسجم، ضمن جمع‌آوری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد، زمینه واکسیناسیون گسترده آن‌ها را نیز فراهم کرد.

این دامپزشک با اشاره به اینکه واکسیناسیون سالانه سگ‌های صاحب‌دار نیز یکی از الزامات مهم در پیشگیری از هاری است، تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از صاحبان سگ‌های نگهبان و گله، نسبت به واکسیناسیون سالانه سگ‌های خود بی‌توجه هستند و این در حالی است که واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌ دار در مناطق روستایی و شهری، یکی از مؤثرترین راه‌های قطع زنجیره انتقال بیماری هاری محسوب می‌شود.

وی در ادامه به نکات ضروری برای شهروندان اشاره کرد و گفت: همشهریان باید از غذا دادن به سگ‌های ولگرد خودداری کنند، زیرا این کار باعث افزایش جمعیت آن‌ها و عادت کردن به حضور در مناطق مسکونی می‌شود و در نتیجه احتمال گزش انسان را افزایش می‌دهد.

قوام، افزود: همچنین در صورت گازگرفتگی توسط سگ، باید سریعاً محل زخم را به مدت ۱۰ دقیقه با آب و صابون شست‌وشو داده و بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

این دامپزشک با تأکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی برای حل این معضل، خاطرنشان کرد: ساماندهی سگ‌های ولگرد، نیازمند عزم جدی شهرداری، دامپزشکی و دستگاه‌های متولی است و نباید اجازه دهیم که این مساله، زندگی شهروندان را تهدید کند، زیرا هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه به همراه داشته باشد.

مردم شهر کرمان انتظار دارند با توجه به جمعیت سگ های ولگرد اقدام موثر و عملی برای جمع آوری این حیوانات از سطح شهر انجام شود.