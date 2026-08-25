۴۸۹ طرح در صف افتتاح و کلنگ زنی؛ روایت هفته دولت در کهگیلویه وبویراحمد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد امسال با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۴۸۹ پروژه عمرانی و اقتصادی همراه شده است، طرح‌هایی که با بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار و سرمایه‌گذاری، بخش‌های مختلف زیرساخت، تولید، اشتغال و خدمات عمومی استان را هدف گرفته‌اند.

از تکمیل و توسعه طرح‌های راه‌سازی و شهری در یاسوج و دیگر شهرستان‌ها تا پروژه‌های آبرسانی، کشاورزی، صنعتی و اشتغال‌زا در نقاط مختلف استان، مجموعه‌ای از طرح‌های کوچک و بزرگ در هفته دولت وارد مدار خدمت می‌شوند.

پروژه‌های شاخصی همچون طرح‌های توسعه‌ای بلوار شهدای اقتدار یاسوج، طرح‌های زیرساختی و عمرانی گچساران، پروژه‌های اشتغال‌زا در بهمئی و طرح‌های حوزه آب و کشاورزی در شهرستان‌های مختلف، بخشی از این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

در این میان، توزیع پروژه‌ها میان شهرستان‌های استان نشان می‌دهد هفته دولت امسال تنها به افتتاح چند طرح محدود نشده و مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی برای پاسخ به نیازهای زیرساختی و توسعه‌ای مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفته است، طرح‌هایی که باید اثر آنها در زندگی مردم، اشتغال و رونق اقتصادی استان دیده شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در حوزه عمرانی، ۹۸ پروژه با اعتبار چهار هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان آماده افتتاح است و عملیات اجرایی ۳۷۱ پروژه دیگر با اعتبار پنج هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

یدالله رحمانی افزود: ۲۰ پروژه اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه ایجاد ۵۲۲ فرصت شغلی جدید را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه مجموع پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت به ۴۸۹ پروژه می‌رسد، گفت: اعتبارات و سرمایه‌گذاری این طرح‌ها در مجموع از ۱۲ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

بویراحمد؛ ۸۱ پروژه در مسیر بهره‌برداری و اجرا

فرماندار بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۱ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۷۶ پروژه عمرانی و پنج پروژه اقتصادی برای هفته دولت پیش‌بینی شده که اعتبار آنها حدود ۲۲۱ میلیارد تومان است.

عباس بهشتی‌روی افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در حوزه‌های راه، آب، کشاورزی و راهداری قرار دارد و پروژه‌های اقتصادی نیز با ظرفیت اشتغال‌زایی در شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد ۸۷ فرصت شغلی از محل این طرح‌ها، توسعه کشاورزی، گردشگری و میراث فرهنگی را از اولویت‌های شهرستان دانست و گفت: توسعه گلخانه‌ها، حمایت از دامداری‌های کوچک خانوادگی و تبدیل ظرفیت‌های گردشگری به فرصت اقتصادی باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار بویراحمد همچنین از آغاز طرح آسفالت معابر روستایی با استفاده از ظرفیت قیر رایگان خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از اجرای آسفالت تأکید کرد تا پس از اجرای طرح، حفاری و تخریب مجدد معابر اتفاق نیفتد.

دنا؛ ۵۷ طرح با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان

فرماندار دنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۷ طرح عمرانی و اقتصادی همزمان با هفته دولت در این شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که برای اجرای آنها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

عباس رسولی مجتمع گردشگری و اقامتی کارگران سی‌سخت را یکی از طرح‌های شاخص عنوان کرد و افزود: این پروژه که بیش از یک دهه متوقف بوده، در هفته دولت تعیین تکلیف شده و در مسیر بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی ساماندهی ورودی شهر پاتاوه، آسفالت معابر شهری و احداث دکل‌های ارتباطی را از دیگر طرح‌های مهم شهرستان برشمرد.

فرماندار دنا با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در دنا گفت: طی چهار مناسبت هفته دولت و دهه فجر، ۳۴۴ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان در شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان نیز گفت: سالانه حدود ۷۰ هزار تن محصول باغی در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات دنا تولید می‌شود و بزرگترین طرح دامپروری استان با ظرفیت دو هزار رأس در این شهرستان فعال است.

گچساران؛ ۴۹ پروژه در مسیر افتتاح و کلنگ‌زنی

فرماندار گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای ۴۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.

ایوب مقیمی اظهار کرد: در همین مدت ۱۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموع طرح‌های عمرانی و اقتصادی افتتاح یا کلنگ‌زنی‌شده در سال جاری به سه هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان می‌رسد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق خدمات و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار گچساران همچنین با اشاره به آغاز فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در گچساران گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی باید در اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد و جوانان جویای کار با ثبت‌نام در سامانه کاریابی، امکان معرفی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

وی توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی را نیز ضرورتی برای آینده اشتغال شهرستان دانست و تأکید کرد که مهارت‌آموزی جوانان باید متناسب با نیاز پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دنبال شود.

بهمئی؛ حرکت دوباره پروژه‌های نیمه‌راکد

فرماندار بهمئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح، کلنگ‌زنی و آغاز مجدد ۹ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

لطف‌الله ایرمی اظهار کرد: افتتاح آسفالت راه شهید عباسیه، روکش آسفالت جاده سیاه‌شیر، احیاء و آغاز مجدد مجتمع نیمه‌راکد گلخانه الغدیر، حذف نقاط حادثه‌خیز سرلیکک، آسفالت گچ‌بلند و افتتاح شبکه گاز ممبی از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با محوریت تداوم خدمت‌رسانی، تکمیل زیرساخت‌ها و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم دنبال می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۵ پروژه در شهرستان چرام همزمان با هفته دولت

فرماندار شهرستان چرام هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همزمان با هفته دولت، ۷۵ پروژه در این شهرستان افتتاح و عملیات اجرایی ۱۲ پروژه نیز آغاز می‌شود، گفت: از این تعداد، ۶۳ پروژه افتتاح و ۱۲ پروژه نیز کلنگ‌زنی خواهد شد که اعتبار مجموع این طرح‌ها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سید علی وفایی‌مقدم بیان کرد: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله راهداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، عمران شهری و روستایی، بهداشت و درمان و نوسازی مدارس اجرا شده‌اند.

وی تکمیل راه‌های روستایی را از جمله کلنگ زنی راه روستایی طسوج را از طرح‌های مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: توسعه و تکمیل راه‌های روستایی نقش مهمی در تسهیل تردد، دسترسی مردم به خدمات و شتاب‌بخشی به روند توسعه مناطق مختلف شهرستان دارد.

فرماندار چرام ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز تکمیل بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی چرام از مهم‌ترین پروژه‌های شهرستان است که روند اجرای آنها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گفت: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری مستمر، زمینه بهره‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و پاسخگویی به مطالبات مردم فراهم شود.

از پروژه‌های افتتاحی تا مطالبه اعتبار برای زیرساخت‌های بزرگ

اگرچه آمار پروژه‌های هفته دولت، تصویری از حجم فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان‌های استان ارائه می‌کند، اما مسئولان محلی همچنان بر وجود نیازهای گسترده زیرساختی تأکید دارند.

عباس رسولی، فرماندار دنا، با اشاره به این موضوع گفت: با وجود اجرای طرح‌های متعدد، برای تکمیل زیرساخت‌ها و رفع محرومیت‌های موجود در شهرستان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی محدودیت‌های مربوط به حریم رودخانه‌های بشار و خرسان، محور یاسوج-اصفهان، خطوط انتقال گاز، محدوده‌های محیط زیست و پارک ملی دنا را از موانع توسعه برخی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

معیار توسعه؛ اثر پروژه بر زندگی مردم

در نهایت، آنچه می‌تواند کارنامه هفته دولت در کهگیلویه و بویراحمد را معنا کند، صرفاً تعداد پروژه‌ها یا میزان اعتبارات نیست، بلکه میزان اثرگذاری این طرح‌ها بر زندگی مردم است.

ایجاد اشتغال پایدار، تأمین آب کشاورزی، حمایت از تولید، تکمیل زیرساخت‌ها، رفع مشکلات معیشتی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید دستاوردهای دولت بر اساس آنها سنجیده شود.

بر این اساس، موفقیت پروژه‌های هفته دولت زمانی محقق می‌شود که اعتبار و ظرفیت‌های بومی استان به فرصت‌های ماندگار برای توسعه و بهبود زندگی مردم تبدیل شود.