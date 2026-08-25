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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۱

حمایت آمریکا از رژیم جولانی؛ سوریه از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف شد

حمایت آمریکا از رژیم جولانی؛ سوریه از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف شد

آمریکا در راستای حمایت از رژیم جولانی در سوریه نام این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خزانه داری آمریکا نام سوریه را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. همچنین نام جبهه النصره یا همان هیئت تحریر الشام که یک تشکیلات تروریستی به شمار می رود از لیست گروهک های تروریستی حذف شد.

آمریکا پیش از این نام جبهه النصره را به دلیل ارتباط آن با تشکیلات القاعده در لیست گروهک های تروریستی قرار داده بود اما بعد از انحلال این تشکیلات در ژوئیه ۲۰۲۵ و تشکیل حاکمیت جدید در سوریه با حضور ابومحمد جولانی این دسته بندی حذف شد.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن تروریست ها در این کشور، آمریکا حمایت های زیادی برای تقویت دولت خودخوانده سوریه به عمل آورده است.

کد مطلب 6926815

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    نظرات

    • غلامرضا IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      بالاخره سوریه از لیست تروریستهای آمریکا خارج و همدست او شد. اینست نتیجه سالها مبارزه با امپریالیسم.

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