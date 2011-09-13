آخرین سکانس سینما در کرمان/ دو سینما برای سه میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان که روزگاری یکی از فعالترین عرصه های صنعت سینما بود و در هر سانس صدها نفر از اقشار مختلف مردم به سالنهای سینما هجوم می بردند امروز در شرایط نا مناسبی قرار گرفته است و صنعت سینما در کمای کامل فرو رفته است.

پس از تعطیلی سینما در رفسنجان، کهنوج، جیرفت، بم، زرند و بافت متاسفانه سینما درخشان و نور نیز در کرمان تعطیل شد و در کمال نا باوری چراغ سینما شهر تماشای کرمان نیز که تنها چند ماه از بازسازی و تجیهز آن می گذشت نیز در روزهای ابتدایی سال 89 خاموش شد سینمای شهر سیرجان نیز به صورت نیمه تعطیل اداره می شود.

شهر تماشا؛ سینمایی که گفته می شد با بازسازی و همچنین استفاده از سیستم صوتی دالبی به یکی از مجهزترین سالنهای سینمایی کشور مبدل شده است بیش از یک سال است که خاک می خورد و چندی است که حتی وعده های بازگشایی مجدد این سینما نیز دیگر به گوش نمی رسد.

نفسی که به آهی عمیق تبدیل شد/ شهر تماشا در انتظار تماشاگر

22 شهریور ماه سال گذشته نیز که قرار بود فیلم ملک سلیمان قبل از اکران عمومی در این سینما با حضور هنرمندان و مسئولان اکران شود که شاید فتح باب مجددی در راه اندازی این سینما باشد اما در کمال ناباوری پس از حضور کارگردان فیلم و هنرمندان و مسئولان اعلام شد که به دلیل مشکلات فنی امکان پخش این فیلم وجود ندارد و از آن زمان تاکنون این آخرین نفسی بود که قرار بود در این سینما کشیده شود اما به آهی بلند مدت تبدیل شد.

هم اکنون در استان کرمان که جمعیتی قریب سه میلیون نفر را در خود جای داده است تنها دو سینما وجود دارد که هر یک بالغ بر 30 سال قدمت دارند.

هم اکنون سینمای کرمان به بیماری می ماند که به دلیل نامساعد بودن محیط مریض شده اما به حال خود رها شده است.

حال سینما بد است

عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور، وجود شبکه های فیلم خانگی و ویدئو کلوپها، شرایط اقتصادی مردم، عدم وجود فیلمهای مناسب، عدم همخوانی نیاز مردم با فیلمهای تولید شده، فرسودگی سینماها، عدم حمایت مسئولان و در مواردی سیاست زدگی سینما مواردی است که حال سینما را بد و محیط را برای ادامه کار سینما نامطلوب کرده است.

یکی دیگر از مشکلات سینما های کرمان قدمت سالنها در استان زلزله خیز کرمان است که در صورت بروز زمین لرزه امکان ریزش آنها وجود دارد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این مورد نمی تواند به خودی خود دلیلی بر سکون موجود در سینماهای استان کرمان باشد.

عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور، وجود شبکه های فیلم خانگی و ویدئو کلوپها، شرایط اقتصادی مردم، عدم وجود فیلمهای مناسب، عدم همخوانی نیاز مردم با فیلمهای تولید شده، فرسودگی سینماها، عدم حمایت مسئولان و در مواردی سیاست زدگی سینما مواردی است که حال سینما را بد و محیط را برای ادامه کار سینما نامطلوب کرده است

بهبود وضعیت سینما در استان کرمان نیز دست خوش وعده و وعیدهایی شده است که اجرای آنها شامل مرور زمان شده است.

قرار بود با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین وزارت ارشاد و مسئولان سینمای شهر تماشای کرمان مالکیت این سینما به ارشاد منتقل شود و این سینما بار دیگر شاهد رونق باشد اما به نظر می رسد این امر در پیچ و خم اداری و سایر مشکلات قرار گرفته است.



از سوی دیگر عدم حمایت از دو سینمای باقیمانده در کرمان نیز این دو سینما را در آستانه تعطیلی قرار داده

است.



یک کارگرادن سینما در کرمان در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از وضعیت موجود سینما در استان کرمان از مسئولان خواست برای حل مشکل و خروج کرمان از وضعیت کنونی چاره اندیشی کنند.



حمید عسکری ادامه داد: باید مشکلات کنونی بررسی شود و راهکاری برای خروج از بحران اندیشیده شود.

مردم آنچه که می خواهند را روی پرده نمی بینند



این هنرمند ادامه داد: یکی از مشکلات سینما در استان کرمان و جامعه ایران این است که مردم آنچه را می خواهند روی پرده سینما نمی بینند و فیلمها اکثرا کلیشه ای و بی محتوا شده اند هر چند هنوز هم فیلمهایی ساخته می شود اما نیاز مردم را تامین نمی کند.



وی خوستار توجه فیلمسازان به خواست مردم و نیازهای آنان شد و گفت: آنچه که مسلم است در کنار این مسئله حمایت از صنعت سینما نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که باید مورد نظر مسئولان فرهنگی قرار گیرد.



وی سینما را یکی از پایه های فرهنگ هر جامعه برشمرد و میزان استقبال از آن را یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگی در سطح جهان دانست.

سینما مهتاب و آسیا در آستانه تعطیلی/ چرا مسئولان کاری نمی کنند



مجید پرند، صاحب دو سینمای باقیمانده استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: روزگاری صنعت سینما در استان کرمان فعال بود و شاهد اکران فیلمهای مختلف در شهر کرمان و شهرستانها بودیم بطوریکه تنها در شهر کرمان رقابت بین سینما درخشان، نور، شهر تماشا، مهتاب و آسیا بود اما هم اکنون فعالیت سینما در استان کرمان تنها مختص به دو سینما مهتاب و آسیا شده است که این دو سالن نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.



پرند ادامه داد: امروز باید جشن روز سینما در کرمان اجرا شود و سوال من از مسئولان که می خواهم در این جشن جواب دهند این است که چرا وضعیت اینگونه است و چرا علیرغم وعده های داده شده از سینما ها حمایت نمی شود.



وی که با اکراه در خصوص سینما ها صحبت را آغاز کرد گفت: من بارها با خبرگزاریها، صدا و سیما و روزنامه ها مصاحبه کردم و صدایم به گوش مسئولان و مردم رسید اما نتیجه ای نداشت.

وضعیت روز به روز بدتر می شود



پرند افزود: سال گذشته مسئولان کرمان پس از انعکاس رسانه ای قول همکاری دادند و گفتند طی یک سال آینده مشکل حل می شود اما حالا وضعیت بدتر هم شده است.



وی این سوال را مطرح کرد که چرا سینما شهر تماشا با آن کیفیت مطلوب که در ایران کمتر یافت می شود هم اکنون تعطیل است.





این فعال صنعت سینما ادامه داد: هم اکنون سینما از سبد هزینه ای مردم خارج شده است و دیگر برای کسی صرف نمی کند برای دیدن یک فیلم دو هزار تومان بدهد بلکه ترجیح می دهند یک فیلم کرایه کنند و در کنار اعضای خانواده در خانه بنشینند و فیلم نگاه کنند.

مردم بین گوشت و سینما گوشت را ترجیح می دهند

پرند ادامه داد: یکی از اساسی ترین دلایل بروز این مشکل وجود سینماهای خانگی است و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی مردم و اولویت بندی که در زندگی کرده اند و دیگر کسی برای مسائل فرهنگی از این دست هزینه نمی کنند بلکه ترجیح می دهند یک کیلو گوشت بخرند و به خانه ببرند.



وی گفت: یکی از مشکلات فرسودگی سالنهای سینما است که هنوز هیچ کمکی در راستای حل این مشکل نشده است، در واقع تمام این مسائل گفته شده است اما اقدامی برای حل مشکل نشده است.

جاذبه های سینما در استان کرمان کم شده است و در کنار آن غذای سینما هم تامین نمی شود و در واقع یک فیلم ساخته می شود بعد سایر فیلم سازان از روی آن فیلم می سازند پرند



این فعال سینما ادامه داد: جاذبه های سینما در استان کرمان کم شده است و در کنار آن غذای سینما هم تامین نمی شود و در واقع یک فیلم ساخته می شود بعد سایر فیلم سازان از روی آن فیلم می سازند.



پرند اضافه کرد: برخی مواقع فیلمهای خوبی مانند مسکن اکران می شود اما در نهایت اثر خود را در کوتاه مدت از دست می دهند.

وی گفت: طی هفته گذشته تنها 200 نفر به سینما آمده اند در حالیکه سینما ماهانه 9 میلیون تومان هزینه دارد متاسفانه سه میلیون هم درآمد ندارد.



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