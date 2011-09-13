نخست وزیر پاکستان به زیارت شیخ زاهد گیلانی در لاهیجان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، " تاج‌ الدین ابراهیم کردی سنجانی " معروف به شیخ زاهد گیلانی از صوفیان بزرگ ایران بود، تبار وی به شهر سنجان در خراسان و طریقت او از طریق سلسله مراتب رهبران صوفی گری که شامل افرادی چون ابونجیب سهروردی و حسن بصری بود به امام علی و محمد پیامبر می ‌رسید.

تبار " حزین لاهیجی " از سرایندگان اواخر صفوی نیز با فاصله ۱۶ نسل به شیخ زاهد گیلانی می ‌رسد، از نویسندگان نامدار ایران " سعید نفیسی " کتابی درباره وی نوشته به نام " شیخ زاهد گیلانی ".

مقبره شیخ زاهد گیلانی (مربوط به سده هشتم هجری) واقع در جاده لاهیجان به لنگرود و در سه کیلومتری لاهیجان در روستایی به نام شیخانبر واقع شده‌ است.

در سفر نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه به گیلان توانمندی های دو طرف برای گسترش روابط تجاری، کشاورزی، فرهنگی و علمی بررسی خواهد شد.

همچنین در این دیدار پتانسیل های استان گیلان به عنوان یکی از مناطق زرخیز ایران به هیئت پاکستانی معرفی خواهد شد.



نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه در این سفر یک روزه از شهرستان های لاهیجان و بندرانزلی استان گیلان نیز دیدن می کند، این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه از پاکستان به استان گیلان است.



"یوسف ‌رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان که از دیروز به ایران سفر کرده است، با معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد، در این دیدار دو طرف درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ ای و بین‌ المللی بحث و تبادل‌ نظر شد.