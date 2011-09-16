انگلیس فرمانبر لابی صهیونیسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "طاهر النونو" گفت: تصمیم انگلیس برای اصلاح قانون تعقیب جنایتکاران اسرائیلی سر تسلیم فرود آوردن در برابر خواسته لابی صهیونیسم است.
وی افزود: این اقدام انگلیس همچنین دنباله ظلم تاریخی انگلیس علیه مردم مظلوم فلسطین و نشانه نفاق سیاسی انگلیسی ها است.
شایان ذکر است که در دسامبر سال 2009 یک قاضی انگلیسی دستور بازداشت "زیپی لیونی" وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی ها در سال 2008 را صادر کرده بود. انگلیس هم اکنون این قانون را برای ورود آسان مسئولان رژیم صهیونیستی اصلاح کرده است.
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