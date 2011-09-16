ایران لرزه به جان آمریکا انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی به 31 شهریورماه سالروز آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: رژیم بعثت عراق درصدد آن بود که در مدت کوتاهی بساط انقلاب اسلامی ایران را بر هم بریزد.

وی اظهار داشت: کسانیکه این رژیم را یاری می کردند امیدوار بودند در کمتر از 10 روز بتوانند جمهوری اسلامی ایران را براندازند ولی نظام اسلامی پس از 32 سال همچنان قرص و محکم ایستاده است.

وی عنوان کرد: در هفته قبل رزمایش نیروهای ارتش جمهوری اسلامی انجام شد و توان دفاعی برابر هجمه های دشمنان به نمایش گذاشته شد.

امام جمعه گرگان بیان داشت: امروز به توان و قدرتی رسیدم که اگر کسی خیال هجمه را در سر بپروراند و به ایران اسلامی هجوم آورد، نیروهای مسلح و ارتش در مقابل این هجمه ایستاده و از حریم انقلاب و ولایت دفاع خواهند کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آینده اشاره کرد و گفت: فضای مجمع عمومی سازمان ملل و فضای جهانی به گونه ای است که شاید برخی کشورهای نتوانند واضح و شفاف سخن گویند.

ایران موج جدیدی در جهان ایجاد کرد

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران فضای جدیدی در فضای جهانی ایجاد کرده است و مسائلی را که بسیاری از کشورها جرات بیان کردنش را ندارند، مطرح کرده است.

خطیب جمعه گرگان افزود: مقابله با سلطه، زورگویی، تروریسم، مخالفت با تولید سلاحهای کشتار جمعی، ناکارآمدی سازمان ملل از جمله مسائلی است که همه کشورهای آن را درک کرده اند ولی جرات بیان ندارند.

آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: اکنون جایگاه ایران بسیار متین، باشکوه و با عظمت است و مسائل مطرح شده جایگاه ایران را ویژه کرده است.