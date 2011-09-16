به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: انواع پوشش های بومی و لباس های محلی منطقه آذربایجان نمونه های زیبا و ارزشمندی از عفت ، پاکدامنی و حفظ حجاب مردم این منطقه هستند.

محمدی یادآور شد: لباس های زیبای محلی منطقه علاوه بر زیبایی، پوشش کامل زن و مرد ایرانی را هم شامل شده و می تواند نمونه های خوبی برای استفاده مردم و به ویژه نسل جوان معرفی کند.

وی با اشاره به ثبت ملی چادر و حجاب اقوام ایرانی در دی ماه سال 88 گفت: در برخی از مناطق استان مانند میان عشایر کوچ نشین و روستاییان استان آذربایجان شرقی هنوز استفاده از لباس های محلی توسط مردان و زنان عمومیت دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در آذربایجان شرقی لباس های محلی ایل شاهسون و ارسباران یکی ازمهم ترین جاذبه های فرهنگی منطقه به شمار می آیند.

محمدی با اشاره به ویژگی این لباس های محلی گفت: پیراهن محلی زنان از رنگ های متنوع و شاد تشکیل شده و بلند است و علاوه بر تناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی از زیبایی و تنوع رنگ هم برای استفاده بانوان برخوردار است.

وی هفته فرهنگی را فرصت مناسبی برای معرفی آداب و رسوم و صنایع دستی منطقه در سطح ملی دانست و گفت: این برنامه به منظور معرفی توانمندی های استان ها در پایتخت برگزار می شود.

محمدی یادآور شد: هنرمندان رشته های بومی صنایع دستی و بومی و هنرهای سنتی آذربایجان شرقی در هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران به هنرنمایی می پردازند.

گفتنی است، «هفته فرهنگی آذربایجان شرقی» با حضور هنرمندان و چهره های فرهنگی استان هفته آخر شهریور در تهران برگزار شده و پذیرای علاقه‌مندان فرهنگ و هنر خطه آذربایجان خواهد بود.