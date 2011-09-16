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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

سردار علیزاده خبر داد:

400 سوداگر مرگ در لرستان دستگیر شدند

400 سوداگر مرگ در لرستان دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری بیش از 400 نفر سوداگر مرگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه به کشفیات مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری پرداخت و اظهار داشت: طی این مدت مقدار 296 کیلو و 605 گرم انواع مواد مخدر در استان لرستان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده 405 نفر سوداگر مرگ در عملیاتهای مختلف پلیسی دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در مجموع طی مرداد ماه سالجاری 9 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان لرستان منهدم شد.

سردار علیزاده، کشف 44 هزار و 389 عدد قرص و آمپول با رشد 748 درصدی و توقیف 9 دستگاه خودرو و موتور سیکلت از قاچاقچیان مواد مخدر را از دیگر اقدامات و کشفیات در مرداد ماه امسال بر شمرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان کشفیات یاد شده را حاصل تعامل و همکاری مردم با پلیس دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس 110 گزارش دهند و در این راستا یاری گر پلیس در جهت امنیت خود و جامعه باشند.

کد مطلب 1409161

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