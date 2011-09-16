400 سوداگر مرگ در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در این رابطه به کشفیات مواد مخدر در مرداد ماه سال جاری پرداخت و اظهار داشت: طی این مدت مقدار 296 کیلو و 605 گرم انواع مواد مخدر در استان لرستان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده 405 نفر سوداگر مرگ در عملیاتهای مختلف پلیسی دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در مجموع طی مرداد ماه سالجاری 9 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان لرستان منهدم شد.

سردار علیزاده، کشف 44 هزار و 389 عدد قرص و آمپول با رشد 748 درصدی و توقیف 9 دستگاه خودرو و موتور سیکلت از قاچاقچیان مواد مخدر را از دیگر اقدامات و کشفیات در مرداد ماه امسال بر شمرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان کشفیات یاد شده را حاصل تعامل و همکاری مردم با پلیس دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس 110 گزارش دهند و در این راستا یاری گر پلیس در جهت امنیت خود و جامعه باشند.