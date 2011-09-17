بافت تاریخی گرگان از بافتهای ارزشمند ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید ایمانیان پیش از ظهر شنبه در مراسم روز گرگان افزود: این بافت در عرصه و حریم تاریخی خود گونههای معماری بومی ارزشمند دارد که احیای هر یک از آنها را میتوان به عنوان یکی از پتانسیلهای گردشگری شمال کشور به حساب آورد.
وی اظهار داشت: بافت گرگان که در حال حاضر 130 هکتار است دارای آثار و ابنیه قدیمی متعلق به دوران صفویه، زندیه و مخصوصا وابسته به معماری سبک دوره قاجاریه است و در ساخت و ساز بافت تاریخی گرگان عواملی مثل آب، خاک، تابش نور خورشید و همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش به سزایی داشتهاند.
وی عنوان کرد: هسته اصلی شکلگیری بافت از سه محله بزرگ سبزهمشهد، میدان عباسعلی و نعلبندان است که تا به امروز در جهات مختلف به خصوص شرق و جنوب شرقی گسترش یافته است.
ایمانیان بیان داشت: هر یک از محلات بزرگ نیز به مرکز محلات کوچکتری شامل دربنو، شازده قاسم، میرکریم، دوشنبهای، چهارشنبهای، سرپیر، سرچشمه، دباغان، پاسرو، میخچهگران، تقسیم میشدند.
ایمانیان اضافه کرد: هر محله دارای مرکز محله است که مکانی برای گردهمایی مردم بود، مراکز محلات و میدانهای واقع در گذرها غالبا به شکل هندسی چندضلعی مربع و یا مستطیل بود، در مراکز محلهها عناصری همچون بازار، بازارچه، تکیه قبرستان، چشمه، آب انبار، مسجد، حمام، مدرسه، ملاخانه و ... و گاهی نیز درخت چنار بسیار قدیمی داشت.
در پایان مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران نیز از مرمتکاران خانههای تاریخی (محمدمهدی ملک، عبدالسلام حسام، علیمحمد مقدری، حسن کلاتهعربی، علیاکبر کلاتهعربی، حسن نادعلی)، همچنین مالکان خانههای تاریخی (دارویی، تقوی، فاطمی، امیرلطیفی، باقری، دائمی، میرشهیدی، دیلمی، شایگان، رضاقلی نژاد) تقدیر شد و از برندگان مسابقه عکاسی با موبایل (مرتضی قربانی، سیدمحمد موسوی و خانم صالحی) تجلیل به عمل آمد.
بافت تاریخی گرگان در سال 1310 شمسی به شماره 41 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
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