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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

ایمانیان:

بافت تاریخی گرگان از بافتهای ارزشمند ملی است

بافت تاریخی گرگان از بافتهای ارزشمند ملی است

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس بافت تاریخی گرگان گفت: بافت تاریخی گرگان به عنوان یکی از بافت‎های ارزشمند دارای شان ملی در منطقه شمال کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید ایمانیان پیش از ظهر شنبه در مراسم روز گرگان افزود: این بافت در عرصه و حریم تاریخی خود گونه‌های معماری بومی ارزشمند دارد که احیای هر یک از آنها را می‌توان به عنوان یکی از پتانسیل‌های گردشگری شمال کشور به حساب آورد.

وی اظهار داشت: بافت گرگان که در حال حاضر 130 هکتار است دارای آثار و ابنیه قدیمی متعلق به دوران صفویه، زندیه و مخصوصا وابسته به معماری سبک دوره قاجاریه است و در ساخت و ساز بافت تاریخی گرگان عواملی مثل آب، خاک، تابش نور خورشید و همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش به سزایی داشته‎اند.

وی عنوان کرد: هسته اصلی شکل‌گیری بافت از سه محله بزرگ سبزه‌مشهد، میدان عباسعلی و نعلبندان است که تا به امروز در جهات مختلف به خصوص شرق و جنوب شرقی گسترش یافته است.
 
ایمانیان بیان داشت: هر یک از محلات بزرگ نیز به مرکز محلات کوچک‎تری شامل دربنو، شازده قاسم، میرکریم، دوشنبه‌ای، چهارشنبه‌ای، سرپیر، سرچشمه، دباغان، پاسرو، میخچه‌گران، تقسیم می‌شدند.
 
ایمانیان اضافه کرد: هر محله دارای مرکز محله است که مکانی برای گردهمایی مردم بود، مراکز محلات و میدان‌های واقع در گذرها غالبا به شکل هندسی چندضلعی مربع و یا مستطیل بود، در مراکز محله‌ها عناصری همچون بازار، بازارچه، تکیه قبرستان، چشمه، آب انبار، مسجد، حمام، مدرسه، ملاخانه و ... و گاهی نیز درخت چنار بسیار قدیمی داشت.
 
در پایان مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ثبت بافت تاریخی گرگان و محلات آن در فهرست آثار ملی ایران نیز از مرمت‌کاران خانه‌های تاریخی (محمدمهدی ملک، عبدالسلام حسام، علی‎محمد مقدری، حسن کلاته‎عربی، علی‎اکبر کلاته‎عربی، حسن نادعلی)، همچنین مالکان خانه‎های تاریخی (دارویی، تقوی، فاطمی، امیرلطیفی، باقری، دائمی، میرشهیدی، دیلمی، شایگان، رضاقلی نژاد) تقدیر شد و از برندگان مسابقه عکاسی با موبایل (مرتضی قربانی، سیدمحمد موسوی و خانم صالحی) تجلیل به عمل آمد.
 
بافت تاریخی گرگان در سال 1310 شمسی به شماره 41 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
کد مطلب 1409799

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